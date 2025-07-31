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Збитки держбюждету від «сірого» експорту брухту сягнули вже 3 млрд грн, – Федерація металургів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збитки держбюждету від «сірого» експорту брухту сягнули вже 3 млрд грн, – Федерація металургів

За перше півріччя 2025 року Україна експортувала на 63,4% більше металобрухту, ніж торік

Ринок металобрухту в Україні перебуває в критичному стані. За суттєвого скорочення внутрішньої заготівлі – через війну, втрату промислових територій, проблеми з логістикою й кадрами – обсяги експорту продовжують зростати. Це створює серйозні ризики для вітчизняної металургії, підриває економічну стабільність і призводить до мільярдних втрат держбюджету. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

«Значна частина українського металобрухту експортується в країни ЄС – як формально безмитна торгівля. А вже звідти реекспортується до третіх країн, передусім Туреччини. Таким чином, в обхід українського експортного мита в 180 євро за тонну, ми втрачаємо і сировину, і бюджетні надходження. Це викривлення має бути припинене! За підрахунками, лише торік державний бюджет недоотримав понад 2 млрд грн, а цього року ця сума вже перевищує 3 мільярди», – зауважила Колесникова.   

Вона також підкреслила, що непрямі втрати економіки ще більші, адже кожна тонна брухту, що переробляється в Україні на сталь, приносить щонайменше у 8 разів більше надходжень до бюджету, ніж та сама тонна, що просто експортується.  

«Україна вже сьогодні відчуває суттєвий дефіцит брухту – за оцінками, бракує щонайменше 300 тис. тонн для забезпечення потреб вітчизняної металургії. Заготівля брухту в Україні впала до найнижчого рівня з 1995 року. Але навіть той брухт, який вдається зібрати, здебільшого не доходить до українських металургійних підприємств. Експорт зростає з року в рік у рази: якщо торік він становив 350 тисяч тонн, то цього року може перевищити пів мільйона», – наголосила експертка.  

Вона підкреслила, що наявність металобрухту – це не лише питання економіки, а й національної безпеки, адже українська металургія потребує сировини для відновлення виробництва, забезпечення армії, реалізації оборонних замовлень і повоєнної відбудови.  

«Європейська Комісія також розглядає можливість запровадження обмежень на експорт брухту за межі Європейського Союзу. Це свідчить про зміну глобального підходу до сировини, яка в межах «зеленого курсу» ЄС розглядається як стратегічний ресурс для скорочення викидів CO₂. Україні теж потрібно вдатися до рішучих кроків – зокрема, публікувати відкритий реєстр експортерів, та ініціювати транскордонний обмін даними з європейськими митними органами, зокрема Польщі, для недопущення реекспортних схем», – резюмувала Колесникова.

Як відомо, за перше півріччя 2025 року Україна експортувала на 63,4% більше металобрухту, ніж торік. Лише в червні експорт зріс на 115% у річному вимірі. Основний напрям – Польща (70% поставок).

Теги: експорт торгівля металургія

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