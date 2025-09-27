Іран будує глибокий ядерний об'єкт біля Натанзу – WP

Тегеран не припинив свою ядерну програму, а замість цього, ймовірно, обережно відновлює її та зміцнює

Іран активізував роботи на секретному підземному об'єкті поблизу ключового ядерного комплексу в Натанзі. Це відбувається через кілька місяців після того, як Сполучені Штати та Ізраїль, за повідомленнями, завдали ударів по основних ядерних об'єктах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За даними супутникових знімків, Тегеран не припинив свою ядерну програму, а замість цього, ймовірно, обережно відновлює її, одночасно зміцнюючи ключові майданчики для захисту від потенційних майбутніх авіаударів.

Роботи ведуться на ділянці, відомій як Кух-е Коланг Газ Ла (або гора Кірка), що розташована приблизно за милю на південь від Натанзу, який зазнав бомбардувань США 22 червня. З 2020 року іранські інженери прокладають тунель глибоко в гірському хребті Загрос.

Аналітики вважають, що підземні приміщення можуть бути розташовані на глибині 80-100 метрів. Така глибина зробить об'єкт ще більш захищеним, ніж відомий комплекс у Фордо.

Раніше, у 2020 році, Іран заявляв, що на об'єкті буде розташовано виробництво для збірки центрифуг (обладнання для збагачення урану).

Проте, розміри та глибина тунелів викликали підозри в експертів щодо справжнього призначення об'єкта. Вони припускають, що він може використовуватися як:

Таємний об'єкт зі збагачення урану;

Надійне сховище для запасів урану, збагаченого майже до рівня збройового.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міжнародні ядерні інспектори ніколи не відвідували це місце, оскільки Тегеран раніше відкинув усі його запитання про новий об'єкт.

Аналітики зазначають, що активне будівництво не обов'язково означає, що Тегеран стрімко прагне відновити свою програму і створити ядерну бомбу.

До ударів 13 червня, згідно зі звітами МАГАТЕ, Іран накопичив майже 900 фунтів урану, збагаченого до 60% (для створення ядерної зброї потрібен рівень близько 90%). Наразі доля і місцезнаходження цього запасу невідомі, що викликає занепокоєння, що Іран може використати його для таємного накопичення компонентів для ядерного пристрою.

Представник Білого дому, коментуючи ситуацію на умовах анонімності, підтвердив, що адміністрація продовжить пильно стежити за будь-якими спробами Ірану відновити свою ядерну програму, наголошуючи, що Ірану не буде дозволено отримати ядерну зброю.

Нагадаємо, у червні Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

«Я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

До слова, Сполучені Штати використали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), відому як «бункерознищувач», під час ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Згідно з інформаційним бюлетенем ВПС США, MOP – це 30-тисячна фунтів (приблизно 13,6 тонни) бомба, яка містить 6 тисяч фунтів (приблизно 2,7 тонни) вибухівки. Вона була «розроблена для досягнення і знищення зброї масового ураження наших противників, розташованої на добре захищених об’єктах».

Удар США по Ірану став першим відомим випадком застосування MOP у бойових діях.