Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран будує глибокий ядерний об'єкт біля Натанзу – WP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран будує глибокий ядерний об'єкт біля Натанзу – WP
фото з відкритих джерел

Тегеран не припинив свою ядерну програму, а замість цього, ймовірно, обережно відновлює її та зміцнює

Іран активізував роботи на секретному підземному об'єкті поблизу ключового ядерного комплексу в Натанзі. Це відбувається через кілька місяців після того, як Сполучені Штати та Ізраїль, за повідомленнями, завдали ударів по основних ядерних об'єктах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За даними супутникових знімків, Тегеран не припинив свою ядерну програму, а замість цього, ймовірно, обережно відновлює її, одночасно зміцнюючи ключові майданчики для захисту від потенційних майбутніх авіаударів.

Роботи ведуться на ділянці, відомій як Кух-е Коланг Газ Ла (або гора Кірка), що розташована приблизно за милю на південь від Натанзу, який зазнав бомбардувань США 22 червня. З 2020 року іранські інженери прокладають тунель глибоко в гірському хребті Загрос.

Аналітики вважають, що підземні приміщення можуть бути розташовані на глибині 80-100 метрів. Така глибина зробить об'єкт ще більш захищеним, ніж відомий комплекс у Фордо.

Раніше, у 2020 році, Іран заявляв, що на об'єкті буде розташовано виробництво для збірки центрифуг (обладнання для збагачення урану).

Проте, розміри та глибина тунелів викликали підозри в експертів щодо справжнього призначення об'єкта. Вони припускають, що він може використовуватися як:

  • Таємний об'єкт зі збагачення урану;
  • Надійне сховище для запасів урану, збагаченого майже до рівня збройового.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міжнародні ядерні інспектори ніколи не відвідували це місце, оскільки Тегеран раніше відкинув усі його запитання про новий об'єкт.

Аналітики зазначають, що активне будівництво не обов'язково означає, що Тегеран стрімко прагне відновити свою програму і створити ядерну бомбу.

До ударів 13 червня, згідно зі звітами МАГАТЕ, Іран накопичив майже 900 фунтів урану, збагаченого до 60% (для створення ядерної зброї потрібен рівень близько 90%). Наразі доля і місцезнаходження цього запасу невідомі, що викликає занепокоєння, що Іран може використати його для таємного накопичення компонентів для ядерного пристрою.

Представник Білого дому, коментуючи ситуацію на умовах анонімності, підтвердив, що адміністрація продовжить пильно стежити за будь-якими спробами Ірану відновити свою ядерну програму, наголошуючи, що Ірану не буде дозволено отримати ядерну зброю.

Нагадаємо, у червні Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». 

«Я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

До слова, Сполучені Штати використали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), відому як «бункерознищувач», під час ударів по ядерних об’єктах Ірану. 

Згідно з інформаційним бюлетенем ВПС США, MOP – це 30-тисячна фунтів (приблизно 13,6 тонни) бомба, яка містить 6 тисяч фунтів (приблизно 2,7 тонни) вибухівки. Вона була «розроблена для досягнення і знищення зброї масового ураження наших противників, розташованої на добре захищених об’єктах».

Удар США по Ірану став першим відомим випадком застосування MOP у бойових діях.

Теги: будівництво Іран ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Вчора, 13:53
Британців закликають економити воду
Британія на межі водної кризи: уряд закликає скоротити споживання на 20 літрів
25 вересня, 09:53
Росія поставляє літаки Ірану
Іран отримав нову партію винищувачів МіГ-29 із Росії
23 вересня, 18:03
Володимир Путін використовує переговори щодо ядерної зброї як інструмент тиску на США та Захід
Ядерний шантаж Путіна: ISW пояснює мотиви Москви
23 вересня, 09:02
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко
ДТЕК з американцями побудував найбільший павербенк в Україні
11 вересня, 11:55
У 2023 році ДТЕК завершив будівництво першої черги Тилігульської вітроелектростанції за 100 км від лінії фронту
Розвиток «зеленої» енергетики посилить енергобезпеку України – гендиректор ДТЕК Тімченко для The Times
7 вересня, 14:07
Нащадок компанії Porsche побудує власний тунель
Спадкоємець імперії Porsche побудує півкілометровий тунель до свого гаража
5 вересня, 14:48
Німеччина робить ставку на збірні конструкції у будівництві
Німеччина повертається до будівництва «панельок»
29 серпня, 10:12
Окрім завищених цін, Басалаєва виділила ще одну поширену проблему – завищення обсягів робіт
Держаудитслужба продемонструвала, що відбувається з проєктами відбудови, де завищуються ціни
28 серпня, 16:57

Політика

НАТО посилює місію в Балтійському морі після інцидентів з дронами – Reuters
НАТО посилює місію в Балтійському морі після інцидентів з дронами – Reuters
Іран будує глибокий ядерний об'єкт біля Натанзу – WP
Іран будує глибокий ядерний об'єкт біля Натанзу – WP
У двох країнах НАТО помічено невідомі дрони
У двох країнах НАТО помічено невідомі дрони
Лавров виступив перед порожньою залою в ООН
Лавров виступив перед порожньою залою в ООН
Хто переконав Трампа, що Україна може виграти війну: подробиці від The Telegraph
Хто переконав Трампа, що Україна може виграти війну: подробиці від The Telegraph
Російські винищувачі над Естонією: країни НАТО сперечаються, чи була це провокація
Російські винищувачі над Естонією: країни НАТО сперечаються, чи була це провокація

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua