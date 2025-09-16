Головна Гроші Економіка
Промисловці просять уряд закласти у держбюджет-2026 підтримку «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
За оцінками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», підвищення тарифів на 37% призведе до падіння ВВП на 96 млрд грн щороку
Звернення промисловців: Ризикуємо втратити залізницю та 96 млрд грн ВВП щорічно

Представники українського індустріального комплексу закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки для компенсації збитків АТ «Укрзалізниця» від пасажирських перевезень. У зверненні наголошується: нинішня модель, коли компанія змушена покривати витрати за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення, є небезпечною як для самої «УЗ», так і для економіки України загалом. Про це йдеться у листі до прем’єр-міністра Юлії Свириденко, який підписали представники найбільших українських асоціацій, серед яких – «Укрметалургпром», Асоціація виробників феросплавів, Асоціація виробників цементу, Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів та Союз Хіміків.

«За підрахунками, від’ємна різниця між доходами та витратами на пасажирські перевезення у 2024 році перевищила 18 млрд грн, а у 2025 році може зрости до 22–23 млрд грн. Це стало наслідком державного регулювання тарифів та обсягів перевезень, що фактично не покривають реальних витрат. «Укрзалізниця» намагається компенсувати цю різницю за рахунок підвищення вантажних тарифів, що напряму б’є по промислових підприємствах, які вже працюють на межі збитковості», – вказується у листі.

Промисловці підкреслили, що пасажирські перевезення є соціальною функцією держави, а також складовою обороноздатності, адже «УЗ» забезпечує сталу логістику для армії та несе мільярдні витрати на утримання інфраструктури. Саме тому, на думку промисловців, регулярна компенсація збитків має здійснюватися за рахунок бюджету.

«За оцінками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», підвищення тарифів на 37% призведе до падіння ВВП на 96 млрд грн щороку, втрат бюджету понад 36 млрд грн, скорочення валютної виручки від експорту на 98 млрд грн та зменшення майже 76 тис. робочих місць, з яких понад 26 тис. – у промисловості», – наголошується  у листі.  

У документі також зазначається, що навіть у воєнний час сегмент вантажних перевезень залишається прибутковим: у 2024 році цей прибуток склав 20 млрд грн. Але вже у 2025 році він не здатен покрити зростаючі витрати на пасажирські перевезення, тому промисловці пропонують два ключові рішення: передбачити у держбюджеті-2026 видатки для регулярної компенсації збитків від пасажирських перевезень, а також прискорити підготовку законодавчої бази, щоб відкрити ринок залізничних перевезень та допустити приватних операторів до інфраструктури, як це відбувається у розвинених країнах.

Учасники звернення нагадали, що у травні 2025 року уряд ухвалив рішення про виділення «УЗ» понад 4,3 млрд грн фінансової підтримки для забезпечення пасажирських і вантажних перевезень в умовах воєнного стану. Також ВР підтримала ініціативу щодо спрямування додаткових коштів із Резервного фонду.

«Такі заходи є кроками у правильному напрямку, але вони мають бути не точковими, а системними. Інакше залізнична система деградує, а під загрозою опиниться економічна стабільність та національна безпека України», – резюмували промисловці.

Раніше Європейська бізнес асоціація також закликала уряд передбачити в держбюджеті компенсації для Укрзалізниці, а також скасувати земельний податок для компанії – його відмінили у всіх розвинутих країнах світу.

