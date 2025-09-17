Оренда житла в Україні та Польщі: порівняння цін та попиту

Попит на оренду квартир зменшився в обох країнах: в Україні кількість відгуків знизилась на 11%, а в Польщі на 15%

В Україні оренда однокімнатних квартир найдорожча у Львові, а дво- та трикімнатних – у Києві

Український ринок оренди житла залишається доступнішим порівняно з Польщею, адже у великих містах України можна знайти квартиру за $400–500, тоді як у Польщі аналогічна пропозиція стартує від $800. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження Olx.

Для розрахунків бралася до уваги вартість оренди у п’яти найбільших містах України – Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові та Польщі – Гданську, Кракові, Познані, Варшаві та Вроцлаві.

Порівняння вартості оренди

В Україні медіанна вартість оренди квартир у серпні 2025 року зросла порівняно з попереднім роком. Для однокімнатних квартир середня ціна становить близько $300 на місяць, для двокімнатних – $420, для трикімнатних – $630.

Однокімнатні квартири

В Україні найдорожче орендувати житло у Львові – $432, трохи дешевше у Києві – $408. У Дніпрі та Одесі ціни тримаються на рівні $260–280, а найдоступніші варіанти у Харкові – лише $108.

У Польщі оренда значно вища: медіанна ціна становить $605. У Варшаві однокімнатна коштує $689, у Гданську – $635, тоді як у Кракові, Познані та Вроцлаві можна знайти від $510 до $590.

Двокімнатні квартири

У Києві двокімнатні коштують у середньому $720, у Львові дешевші – $501. У Дніпрі та Одесі ціни близькі між собою – $360–370, а в Харкові – найнижчі, $168.

У Польщі медіанна ціна становить $780. У Варшаві оренда сягає $891, у Гданську – $797, а у Кракові, Познані та Вроцлаві – від $680 до $780.

Трикімнатні квартири

Найдорожчі трикімнатні в Україні – у Києві ($1303), значно дешевші у Львові ($648). В Одесі та Дніпрі вони коштують $450–500, а у Харкові – $240.

У Польщі медіанна ціна становить $970. У Варшаві трикімнатні обходяться в $1161, у Гданську – $999, тоді як у Кракові, Познані та Вроцлаві – $810–950.

Порівняно з 2024 роком, ціни зросли на 15-25% в Україні, тоді як в Польщі зростання цін становить 5-10%. При цьому оренда в Польщі в середньому на 80-100% дорожча за українську в доларовому еквіваленті.

Порівняння вартості квартир в Україні та Польщі інфографіка: OLX Нерухомість

Порівняння попиту та пропозиції

У серпні 2025 року кількість квартир для оренди в найбільших містах України зменшилась на 8%. Найбільше падіння пропозицій зафіксовано у Харкові – майже удвічі, якщо порівнювати з минулим роком. Водночас у Польщі пропозиція на ринку оренди навпаки дещо зросла – на 1,5%.

Щодо попиту, то в обох країнах він зменшився. Наприклад, в Україні кількість відгуків знизилась на 11%, а в Польщі на 15%.

Цікавим є розподіл попиту на різну кімнатність: якщо в Україні 59% відгуків припадає на однокімнатні квартири, то у Польщі популярнішими є двокімнатні (50% попиту).

Житло для оренди в Польщі дорожче, ніж в Україні. Оренда однокімнатної квартири в Польщі щонайменше на $100 дорожча, ніж в найбільших містах України. Попри зростання цін, орендувати житло в Україні все ще значно дешевше, ніж у Польщі, але орієнтири орендарів різні: українці більше шукають однокімнатні квартири, а поляки – двокімнатні.

Зауважимо, що аналіз вартості оренди було зроблено станом на серпень 2025 року, з розрахунку курсу 0,024 USD за UAH і 0,27 USD за PLN.

Нагадаємо, у серпні ринок оренди житла в Україні продемонстрував значні відмінності між різними регіонами. Найбільше нових оголошень з'явилось у Закарпатській (+47%) області. А от у Кіровоградській області кількість пропозицій у серпні зменшилась на 58% у порівнянні з липнем.

До слова, вступають у силу важливі зміни до житлового законодавства Польщі, які мають на меті посилити захист прав як орендарів, так і орендодавців. Нові норми регулюють договори оренди, вимоги до застави та умови проживання.