«Золота» квартира на Печерську: який вигляд має житло, що продається за $3 млн

Вітальня квартири настільки велика, що могла б цілком використовуватися як бальна зала

В елітному житловому комплексі у середмісті Києва на продаж виставдено розкішну квартиру у стилі нео-бароко, оздоблену сусальним золотом. Вартість квартири площею 350 кв. м становить $3 млн, проте її можна орендувати за $12 тис. на місяць. Золота у цій квартирі настільки багато, що воно покриває навіть шпалери в коридорах та величезну шафу-купе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеоогляд квартири, який завірусився у мережах.

В елітному житловому комплексі Pechersk Hills Residence у середмісті Києва на продаж виставлено розкішну квартиру у стилі нео-бароко, яка здатна вразити навіть найвибагливіших поціновувачів інтер'єрів «по-багатому». Помешкання буквально потопає у сусальному золоті.

Дизайнери щедро використовували сусальне золото під час оздобленя квартири скриншот відео

Очевидно, це житло для тих, хто любить «золото на золоті». Як зауважує ріелтор у відеоогляді, «сказати, що тут дуже багато золота – це нічого не сказати». Хоча тут немає золотих злитків, сусальне золото (тонкі листи дорогоцінного металу) використано повсюди: на рамах для картин та дзеркал, на стелі, меблях, світильниках, колоннах і навіть на підлозі. Золоте оздоблення покриває навіть шпалери в коридорах.

Однак квартира вражає не лише оздобленням, а й розмірами. Вітальня настільки велика, що могла б цілком використовуватися як бальна зала, стіни квартири прикрашають картини ледь не на всю стіну.

Картина у «золотій» квартирі скриншот відео

Обідній стіл на кухні такий довгий, що складається враження, наче людям на його різних кінцях буде важко почути один одного.

Обідній стіл вражає розмірами скриншот відео

Спальню прикрашає не лише золото, а ще й величезне вікно, розкішний килим і штори, які м'яко падають на підлогу скриншот відео

Гардеробна між кухнею та спальнями зроблена з натурального дерева, її особливість – понад 50 полиць для взуття, розташованих від рівня підлоги до самої стелі.

Полиці для взуття у гардеробній кімнаті скриншот відео

Санвузол. Там теж є золото, але унітаз не золотий скриншот відео

В одній зі спалень стоїть шафа для одягу на всю стіну з дзеркальною поверхнею.

Шафа неймовірних розмірів скриншот відео

Вікна розкішної квартири демонструють шикарний вид на Дніпро та зелену зону.

Вид з вікна скриншот відео

Київ є лідером серед найдорожчих регіонів України за вартістю оренди житла, де середня ціна однокімнатної квартири становить близько 19 тис. грн. Проте на ринку присутні пропозиції, ціна яких у рази перевищує цей показник. Зокрема, в одному з найпрестижніших житлових комплексів столиці «Бульвар фонтанів» на вулиці Саперне поле виставлено на оренду ексклюзивну однокімнатну квартиру, місячна вартість якої сягає 70 139 грн. Це становить трохи більше двох середніх зарплат по Києву, яка на вересень 2025 року оцінюється у 30 тис. грн.

Раніше «Главком» показував економ-варіант однокімнатної квартири у Києві всього за 7 тис. грн на місяць. За таку ціну пропонується термінова оренда однокімнатної квартири біля станції метро «Червоний хутір» на лівому березі Києва.