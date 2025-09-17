Головна Світ Соціум
Майно різко подешевшало: спадкоємець Hyatt продає найбільший маєток у США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Майно різко подешевшало: спадкоємець Hyatt продає найбільший маєток у США
Маєток Пріцкера з'явився на ринку продажу нерухомості в жовтні 2024 року
фото: Anthony Barcelo

Маєток Пріцкера в Лос-Анджелесі подешевшав на мільйони

На пагорбах Беверлі-Хрест у Лос-Анджелесі спадкоємець родини Hyatt Тоні Пріцкер збудував один із найбільших особняків у США. Розкішний маєток, площею понад 4645 кв. м, тепер виставлений на продаж за ціною, значно нижчою від початкової. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Іnsider.

Будівництво будинку тривало шість років. Маєток, що належить родині мільярдера (статки Пріцкера оцінюються в $4,4 млрд), є справжнім витвором архітектурного мистецтва. У ньому розташовані 16 спалень, 27 ванних кімнат, власний кінотеатр, боулінг, а також тенісний корт та басейн із видом на центр Лос-Анджелеса. На ділянці площею шість акрів є паркінг для 80-100 автомобілів.

Будинок виглядає і справді розкішно
Будинок виглядає і справді розкішно

Спочатку, у жовтні 2024 року, будинок виставили на продаж за $195 млн. Якби його продали за цією ціною, він побив би рекорд угоди Джеффа Безоса, який у 2020 році купив особняк за $165 млн. Однак у квітні 2025 року ціна була знижена. За даними The Wall Street Journal, розпродаж може бути пов'язаний з розлученням Тоні Пріцкера з його дружиною Джинн у 2022 році.

Незважаючи на розлучення, колишня дружина не мала юридичних прав на нерухомість. Особняк оформлений на трасти та компанії з обмеженою відповідальністю, що, за словами експертів, стає все популярнішою практикою серед мільярдерів, які прагнуть приховувати активи з податкових та майнових причин.

Дизайнером проєкту виступив відомий архітектор Ед Таттл. Інтер'єр виконаний з використанням вапняку, сталі та скла, а в центрі будинку розташований атріум з дахом у вигляді піраміди, що нагадує Лувр. Серед інших особливостей – оздоровчий центр, 18 камінів та панорамні краєвиди на Лос-Анджелес.

До слова, через місяць після звільнення з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації, сім’я Романа Мрочко придбала розкішний будинок поблизу столиці, вартість якого на ринку може сягати $300-500 тис.

