Прокуратура судиться за приміщення в урядовому кварталі столиці

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування з незаконного володіння приватного товариства нежитлових приміщень в історичному центрі столиці на вулиці Інститутській, 24/7. Вартість цієї нерухомості сягає понад 13 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Прокуратура встановила, що товариство на підставі підроблених документів, а саме свідоцтва про право власності, в якому змінили площу та порядковий номер майна, у 2017 році зареєструвало за собою право власності на підвал площею 291 кв. м. Надалі «власник» провів кілька фіктивних договорів купівлі-продажу спірної нерухомості.

Вартість нерухомості в історичному центрі столиці на вулиці Інститутській, 24/7 сягає понад 13 млн грн фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У прокуратурі зазначили, що це приміщення включено до об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідним рішенням Київської міської ради з 2001 року. Крім того, з 2014 року воно перебувало в оренді Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Відтак Дніпровська окружна прокуратура м. Києва звернулась до суду із позовом про витребування нерухомості у центрі Києва у власника, який набув його із використанням підроблених документів та просить суд скасувати право власності.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі, її розгляд триває.

Нагадаємо, київська міська прокуратура домоглася у Верховному Суді скасування дозволу на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в Голосіївському районі, де розташована водонапірна вежа – об’єкт культурної спадщини.

До слова, за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд ухвалив рішення про витребування приміщення на вул. Нижній Вал. Йдеться про одне з приміщень у будинку, що належить до об’єктів комунальної власності, але яке було незаконно приватизоване на підставі фальшивих документів. Вартість майна – 5 млн грн.