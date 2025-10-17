Головна Нова енергія Новини
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку

Вітряна турбіна від компанії Gevi Wind
фото: Gevi Wind

Новий винахід з Італії дасть змогу виробляти на 60% більше енергії

Італійський стартап Gevi Wind розпочне виробництво вертикальних вітряних мінітурбін, які використовують штучний інтелект для оптимізації роботи. Система ШІ дозволяє турбіні «навчатися у вітру» та у режимі реального часу адаптуватися до його змін, максимально збільшуючи вироблення енергії, повідомляє Interesting Engineering, передає «Главком».

За даними розробників, вбудований ШІ аналізує параметри повітряного потоку – напрямок, швидкість, турбулентність і взаємодію лопатей – і автоматично коригує кут їх нахилу кожні кілька мілісекунд.

Такий механізм дає змогу підвищити річне вироблення енергії на 60% порівняно з традиційними вертикально-осьовими турбінами та знизити механічне навантаження під час сильного вітру на 80%.

Висота пристрою становить близько 3 метрів, діаметр ротора – 5,4 метра. Завдяки компактності турбіну можна встановлювати на дахах житлових і промислових будівель, а також у складі локальних мікромереж.

Вона працює при швидкості вітру від 2,5 м/с і забезпечує потужність 3–5 кВт, що робить її придатною для міського та сільського середовища.

Вітряна турбіна підходить для побутового та автономного застосування
Вітряна турбіна підходить для побутового та автономного застосування
фото: Gevi Wind

Рівень шуму турбіни не перевищує 38 дБ на відстані 10 метрів – приблизно як шепіт, тож вона підходить для житлових районів. Монтаж не потребує використання кранів, а обслуговування – мінімальне, що робить рішення зручним для децентралізованих енергосистем.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

енергетика Італія електроенергія штучний інтелект

