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ЗМІ: «Укренерго» не має коштів на покриття спецобов’язків з імпорту електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ЗМІ: «Укренерго» не має коштів на покриття спецобов’язків з імпорту електроенергії
Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі
фото з відкритих джерел

Джерелом фінансування має стати тариф «Укренерго» на передачу електроенергії

Державна компанія «Укренерго» не має коштів для фінансування спецобов’язку з імпорту електроенергії, так званого імпортного ПСО. Про це йдеться в статті Forbes Ukraine. 

В ній розповідають, що Нацрегулятор розробив проєкт постанови, яка за задумом НКРЕКП має допомогти зменшити дефіцит електроенергії в системі. Проєкт постанови покладає спеціальні обов’язки (ПСО) на оператора системи передачі «Укренерго» та імпортерів електрики. Державна «Укренерго» має компенсувати енерготрейдерам частину витрат на імпорт.

Джерелом фінансування має стати тариф «Укренерго» на передачу електроенергії. Однак у Forbes зауважили, що тариф на передачу встановлений на збитковому рівні і він не передбачає додаткових витрат.

«Навіть якщо уряд ухвалить постанову, вона навряд чи запрацює... В «Укренерго» немає грошей на компенсації трейдерам, до того ж держкомпанія вже накопичила борги перед енергокомпаніями», – пояснюють в матеріалі.

Зазначається, що нормально імпорту зараз немає через встановлені в Україні цінові обмеження на ринку електроенергії, які роблять цю діяльність збитковою.

«Щоб в Україну заходив комерційний імпорт, ціна електрики має бути вищою на 7-10%, ніж у Словаччині чи Румунії, щоб покрити витрати на закупівлю», – підкреслили у Forbes.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі.

Теги: НКРЕКП імпорт фінансування Україна Укренерго Forbes

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