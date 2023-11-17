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Боєздатність армії Болгарії різко знизилась через російську пропаганду

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Боєздатність армії Болгарії різко знизилась через російську пропаганду
В армії Болгарії очікується дефіцит офіцерів
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Болгарії звинуватив проросійські партії в поширенні дезінформації

Постійний страх війни, присутній у громадян Болгарії, значною мірою підживлюється російською дезінформацією і впливає на боєздатність армії. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє Euroactiv.

Відповідаючи на критику проросійських соціалістичної партії та партії «Возраждане» щодо політики безпеки уряду під час дебатів щодо вотуму недовіри, Тагарев звинуватив обидві партії в поширенні дезінформації, вказавши на те, що це зменшує бажання молоді робити кар'єру в армії. «Це яскравий приклад того, що дезінформаційна кампанія парламентських партій знижує боєздатність країни», – сказав Тагарєв.

За даними міністерства оборони Болгарії, кількість заявок до військових академій впала на 35%, а кількість курсантів - на 45%.

Відповідаючи на занепокоєння щодо надання Болгарією військової допомоги Україні, Тагарєв сказав, що країна надає допомогу жертві неспровокованої агресії. «Захищаючи себе, Україна захищає Європу від Кремля. Якщо Україна програє, будьте готові щонайменше подвоїти ресурси, які Болгарія виділяє на оборону», – додав він.

Тагарєв також зазначив, що підтримка України є національним стратегічним інтересом Болгарії, пише видання Novinite. «Мир буде відновлено лише тоді, коли авторитарний режим Путіна програє цю війну. Саме розуміючи це, Болгарія приєдналася до загальної політики Союзу щодо надання військової допомоги Україні відповідно до заявлених потреб, не порушуючи норм забезпечення збройних сил озброєнням та боєприпасами», – сказав міністр оборони.

До слова, нещодавно Державне агентство національної безпеки Болгарії (Sans) повідомило, що з країни вислали кореспондента «Російської газети» Олександра Гацака через загрозу національній безпеці.

Теги: пропаганда Україна росія армія війна Болгарія

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