Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому

Представник Білому домі відповів, чи оголосить Байден про нову допомогу Україні під час завтрашньої зустрічі з Зеленським

Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналісти запитали в посадовця, чи оголосить американський лідер Джо Байден про новий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка має відбутися завтра, 12 грудня.

«Я не хочу випереджати президента (Джо Байдена – «Главком»), але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу (Україні – «Главком») у забезпеченні безпеки. Тож я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця», – зауважив Кірбі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Зазначимо, що Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Раніше Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Очільник США також прокоментував провальне голосування в Сенаті щодо допомоги Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, Вашингтон може надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не може гарантувати майбутніх поставок.

Також повідомлялося, що Адміністрація Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.