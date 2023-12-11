Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому
Джон Кірбі
фото: Reuters

Представник Білому домі відповів, чи оголосить Байден про нову допомогу Україні під час завтрашньої зустрічі з Зеленським

Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.

Журналісти запитали в посадовця, чи оголосить американський лідер Джо Байден про новий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка має відбутися завтра, 12 грудня.

«Я не хочу випереджати президента (Джо Байдена – «Главком»), але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу (Україні – «Главком») у забезпеченні безпеки. Тож я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця», – зауважив Кірбі.

Нагадаємо, що 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Зазначимо, що Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Раніше Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Очільник США також прокоментував провальне голосування в Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Вашингтон може надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не може гарантувати майбутніх поставок.

Також повідомлялося, що Адміністрація Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. 

Читайте також: Допомога Україні від США. Зеленський зробив обнадійливу заяву
Теги: війна Україна США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий бюджет РФ на 2024 рік – 120 млрд дол або 6% ВВП
Головне питання, на яке має дати відповідь українська дипломатія
3 грудня, 13:13
Галина та Олександр Гереги є власниками групи компаній «Епіцентр»
Співзасновниця «Епіцентру» стала власницею великої польської компанії
8 грудня, 07:06
Володимир Зеленський також не взяв участь в онлайн-брифінгу Палати представників щодо України
Зеленський скасував виступ у Сенаті США. Умєров пояснив
6 грудня, 09:17

Політика

Дональд Туск став новим прем'єром Польщі: що про нього відомо
Дональд Туск став новим прем'єром Польщі: що про нього відомо
Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому
Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому
Навальний зник із колонії, в якій відбував ув’язнення
Навальний зник із колонії, в якій відбував ув’язнення
Сейм Польщі обрав нового премʼєра
Сейм Польщі обрав нового премʼєра
Кулеба вперше зустрівся з угорським колегою за час великої війни: про що говорили
Кулеба вперше зустрівся з угорським колегою за час великої війни: про що говорили
Франція відправить Угорщині три сигнали через її позицію щодо України
Франція відправить Угорщині три сигнали через її позицію щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати: що кажуть фахівці (відео)
35K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
24K
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
15K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
14K
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві
13K
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо

Новини

Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Сьогодні, 14:20
Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua