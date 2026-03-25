Іноземний бізнес в Україні: де зосереджено найбільше компаній

Кіпр і Нідерланди традиційно залишаються основними юрисдикціями, через які структурується український бізнес

За видами діяльності найбільша частка припадає на оптову торгівлю – 774 компанії

В Україні наразі налічується 2 997 компаній з іноземними власниками – йдеться про бізнеси з річним доходом від 100 млн грн за фінансовою звітністю за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Найбільша частка таких компаній має власників із Кіпру – 694. Далі за кількістю представлені громадяни Німеччини (300 компаній) та США (292). Серед інших країн – Нідерланди (239), Велика Британія (224), Австрія (187) і Польща (146). Водночас одна компанія може мати кількох іноземних співвласників.

Кіпр і Нідерланди традиційно залишаються основними юрисдикціями, через які структурується український бізнес.

Географічно майже половина таких компаній зареєстрована у Києві – 1 478. Далі йдуть Львівська та Київська області – по 223 компанії в кожній. Найменше бізнесів із іноземним капіталом працює у прифронтових регіонах – Херсонській і Донецькій областях.

За видами діяльності найбільша частка припадає на оптову торгівлю – 774 компанії. Також значна кількість працює в агросекторі (268) та ІТ-сфері (176).

