Іноземний бізнес в Україні: де зосереджено найбільше компаній

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: Freepik (ілюстративне)

В Україні наразі налічується 2 997 компаній з іноземними власниками – йдеться про бізнеси з річним доходом від 100 млн грн за фінансовою звітністю за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Найбільша частка таких компаній має власників із Кіпру – 694. Далі за кількістю представлені громадяни Німеччини (300 компаній) та США (292). Серед інших країн – Нідерланди (239), Велика Британія (224), Австрія (187) і Польща (146). Водночас одна компанія може мати кількох іноземних співвласників.

Кіпр і Нідерланди традиційно залишаються основними юрисдикціями, через які структурується український бізнес.

Географічно майже половина таких компаній зареєстрована у Києві – 1 478. Далі йдуть Львівська та Київська області – по 223 компанії в кожній. Найменше бізнесів із іноземним капіталом працює у прифронтових регіонах – Херсонській і Донецькій областях.

За видами діяльності найбільша частка припадає на оптову торгівлю – 774 компанії. Також значна кількість працює в агросекторі (268) та ІТ-сфері (176).

До слова, сукупний дохід компаній ритейлу, що увійшли до найкращих підприємств України 2026, становить 647,33 млрд грн. Лідер рейтингу залишився незмінним – АТБ-маркет.

Читайте також

Поліцейські затримали іноземця, який танцював на меморіалі пам’яті полеглих захисників на Майдані Незалежності
У Києві затримано іноземця, який танцював на меморіалі: йому загрожує депортація
5 березня, 08:38
Вербування іноземців до російської армії здійснюється на системній основі
РФ сформувала чорний список держав, з яких не можна вербувати найманців для війни з Україною
10 березня, 07:22
Заяву разом із доказами буде передано компенсаційній комісії для визначення майбутнього розміру відшкодування
Реєстр збитків розпочав прийом заяв від ФОПів, які втратили бізнес через війну
10 березня, 12:10
Громадянина Вірменії оштрафували та помістили до пункту тимчасового перебування
Іноземець примудрився прожити в Україні 18 років без документів: як це йому вдалося
18 березня, 15:11
Edge Group – виробник оборонної продукції та зброї в Об'єднаних Арабських Еміратах
Заявку ОАЕ на придбання акцій української компанії Fire Point відхилено: подробиці
19 березня, 10:12
Рок-гурт Linkin Park публічно не висловлював підтримку Україні
Популярний американський гурт зареєстрував бізнес у Росії: подробиці
20 березня, 13:15
З 1 квітня ФОПів-охоронців автоматично буде переведено на загальну систему: що важливо знати
З 1 квітня ФОПів-охоронців автоматично буде переведено на загальну систему: що важливо знати
23 березня, 16:06
Металургійні підприємства в Україні працюють у складних умовах, наголошує експерт
Експортери тиснуть через суди, щоб заробляти на сірому експорті брухту – президент «Укрметалургпрому» 
Вчора, 19:27
Росія змушує іноземців воювати проти України
Москва вигадала хитрий спосіб заманювати іноземців до своєї армії
Вчора, 10:49

В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58

Українські банки готові до кредитування економіки
