ЄС може закрити в’їзд для росіян зі старими паспортами: подробиці

Іванна Гончар
Ініціатива ЄС може стати наступним кроком до уніфікації правил в’їзду для громадян Росії на територію Євросоюзу
Чехія відмовилася від визнання старих російських паспортів ще у липні 2024 року

Європейський Союз розглядає можливість припинення визнання небиометричних закордонних паспортів громадян Росії. Ініціативу висунула Німеччина. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дипломатичні джерела, пише «Главком».

Пропозиція передбачає скоординоване рішення на рівні всього ЄС з метою посилення безпеки кордонів і усунення правових лазівок. Ініціативу вже підтримали Чехія, Фінляндія, Польща та Румунія. Найближчим часом це питання планують обговорити на технічному рівні між представниками держав-членів Євросоюзу.

Водночас низка країн ЄС уже запровадила обмеження щодо не біометричних російських паспортів на національному рівні. Зокрема, Німеччина з 1 січня 2026 року припинила визнавати такі документи, зробивши виняток лише для осіб із чинною німецькою візою.

Фінляндія також оголосила про аналогічні заходи, які набудуть чинності з літа 2026 року. Винятки передбачені для осіб віком до 18 років, власників дозволу на проживання у Фінляндії, а також у разі «особливих підстав», які розглядатимуться індивідуально.

Чехія відмовилася від визнання старих російських паспортів ще у липні 2024 року. Подібні обмеження раніше запровадили Данія, Естонія, Франція, Ісландія, Литва та Латвія.

До слова, росіяни масово намагаються оформити закордонні паспорти та витяг з реєстрів, побоюючись закриття кордонів та початку нової хвилі мобілізації, про яку дедалі частіше говорять у соцмережах. 

Як повідомлялось, Фінляндія з червня припинить приймати російські паспорти старого зразка без біометричних даних, залишивши винятки для окремих категорій осіб.

