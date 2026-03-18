Поїзд №723 Харків – Київ курсує з пересадками: роз’яснення «Укрзалізниці»

Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня

Інші маршрути «Укрзалізниці» з/до Харкова курсують без змін

З 18 березня «Укрзалізниця» тимчасово обмежує курсування швидкісного потягу «Інтерсіті» Харків – Київ. Щоб доїхати з Харкова до столиці, потрібно буде здійснити пересадку в Полтаві. Це пов'язано із впливом бойових дій, повідомили у застосунку компанії, інформує «Главком».

Пасажирам, які придбали квитки на потяг №723 Харків – Київ на 18 березня, необхідно о 13:50 здійснити посадку на станції Харків на потяг №223 Харків – Полтава, йдеться у повідомленні.

Після прибуття на станцію Полтава-Південна пасажири мають пересісти на «Інтерсіті» №723 Полтава – Київ.

«Квиток залишається дійсним протягом усього маршруту, обмін або переоформлення не потрібні. Поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть зорієнтуватися під час пересадки», – йдеться у застосунку компанії.

Тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті Київ – Харків запровадили через обмеження енергопостачання. Відновити курсування «Інтерсіті» до Харкова планують наприкінці березня, повідомили 18 березня у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано – запроваджено стикувальні маршрути. Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах», – йдеться у повідомленні компанії.

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла про затримку низки поїздів у Сумській та Чернігівській областях через безпекову ситуацію.

До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.