Як будуть вимикати світло 21 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Графіки погодинних відключень діятимуть у всіх регіонах

Завтра, 21 березня 2026 року, у всіх областях України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, загальна вартість планів стійкості разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

Раніше стало відомо, що Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.