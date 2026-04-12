В Україні з’явилися приватні комплекси ППО з дистанційними кулеметами: як вони працюють

Інноваційне рішення дозволяє вражати повітряні цілі, зокрема безпілотники, за допомогою кулеметних турелей, що керуються дистанційно

Замовити подібний захист можуть підприємства або інші об’єкти, які потребують додаткового прикриття

В Україні запрацював елемент приватної системи протиповітряної оборони, яка використовує дистанційно керовані кулемети для боротьби з дронами. Як інформує «Главком», про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов.

Ідеться про інноваційне рішення, яке дозволяє вражати повітряні цілі, зокрема безпілотники, за допомогою кулеметних турелей, що керуються дистанційно.

Журналістам продемонстрували принцип роботи системи: оператор може контролювати установку на відстані та наводити її на ціль у режимі реального часу.

Такі турелі, оснащені кулеметами типу М2, здатні працювати на відстані до двої кілометрів. Основне їхнє завдання – захист критичної інфраструктури від атак дронів.

Особливістю проєкту є те, що це приватна ініціатива. Замовити подібний захист можуть підприємства або інші об’єкти, які потребують додаткового прикриття.

Експерти зазначають, що поява таких рішень демонструє активний розвиток приватного сектору в оборонній сфері. Бізнес, на відміну від державних структур, може швидше впроваджувати нові технології завдяки меншій кількості бюрократичних процедур.

Водночас публічна демонстрація таких систем викликала дискусії в мережі щодо доцільності розголошення подібної інформації в умовах війни.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацював експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші результати вже зафіксовано: у Харківській області збито кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тис. ворожих безпілотників літакового типу, зокрема «шахед» і «Гербера». Це новий рекорд «малої» ППО.