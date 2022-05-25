Ахметов буде судитися з РФ: вимагатиме компенсувати збитки

Бізнесмен вважає, що що перенесення підприємств – це тимчасовий вимушений захід для забезпечення енергобезпеки країни та збереження життів людей

Бізнесмен Рінат Ахметов подасть позов проти Росії із вимогою компенсувати усі збитки, які вона завдала його бізнесу розв’язанням війни. Про це він сказав у інтерв’ю «НВ».

«Після 24 лютого такі підприємства як Азовсталь, ММК ім. Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС і ще десятки об'єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики частково або повністю знищено, або вимушено виведено з експлуатації. Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів», – сказав бізнесмен.

На питання, як він оцінює вже наявні загальні втрати холдингу SCM від війни у грошовому вираженні і чи триває збір документів для позовної заяви, бізнесмен відповів: «Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред’являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях».

Нагадаємо, раніше Ахметов розповів, з кого вимагатиме відшкодування збитків, завданих війною.

На початку квітня стало відомо, що компанія Ахметова перенесла виробництво у західні регіони.

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