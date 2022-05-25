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    Економіка та фінанси

    Ахметов буде судитися з РФ: вимагатиме компенсувати збитки

    Позиви до країни-терористки вже на етапі підготовки - Ахметов буде судитися з РФ: вимагатиме компенсувати збитки
    Позиви до країни-терористки вже на етапі підготовки
    фото: пресслужба Ріната Ахметова

    Бізнесмен вважає, що що перенесення підприємств – це тимчасовий вимушений захід для забезпечення енергобезпеки країни та збереження життів людей

    Бізнесмен Рінат Ахметов подасть позов проти Росії із вимогою компенсувати усі збитки, які вона завдала його бізнесу розв’язанням війни. Про це він сказав у інтерв’ю «НВ».

    «Після 24 лютого такі підприємства як Азовсталь, ММК ім. Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС і ще десятки об'єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики частково або повністю знищено, або вимушено виведено з експлуатації. Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів», – сказав бізнесмен.

    На питання, як він оцінює вже наявні загальні втрати холдингу SCM від війни у грошовому вираженні і чи триває збір документів для позовної заяви, бізнесмен відповів: «Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред’являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях».

    Нагадаємо, раніше Ахметов розповів, з кого вимагатиме відшкодування збитків, завданих війною.

    На початку квітня стало відомо, що компанія Ахметова перенесла виробництво у західні регіони.

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    Теги: ТЕС росія окупанти війна Рінат Ахметов Україна робота окупація #stoprussia
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    Ахметов буде судитися з РФ: вимагатиме компенсувати збитки