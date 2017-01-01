Американський бізнесмен пояснив, чому офшорні зони у найближчі роки підуть в минуле

Криптовалюта, на думку експерта, стане фактором, який назавжди змінить розклад економічних сил

Американський бізнесмен Гіві Топчішвілі вважає, що через 5-7 років ми вже не будемо згадувати такі слова як «офшорні зони» — це стане елементом минулого. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому». «Застосування такого інструменту як криптовалюта стане фактором, який суттєво і назавжди змінить розклад



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Криптовалюта, на думку експерта, стане фактором, який назавжди змінить розклад економічних сил

Американський бізнесмен Гіві Топчішвілі вважає, що через 5-7 років ми вже не будемо згадувати такі слова як «офшорні зони» — це стане елементом минулого. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому».

«Застосування такого інструменту як криптовалюта стане фактором, який суттєво і назавжди змінить розклад [економічних] сил, — пояснює Топчішвілі. — Ми бачимо колосальне підвищення інтересу до всього, що пов'язано з блокчейном, бачимо велику мотивацію у людей займатися майнінгом криптовалют, бачимо, як щодня зростає їхня ціна і так далі. Це все стимулює створення гігантських дата-центрів, які контролюватимуть все і вся. На сьогоднішній день людям, компаніям, структурам дають можливість заробляти величезні гроші з однією простою метою — створіть інфраструктуру. Створіть достатню кількість заліза, щоб елементи штучного інтелекту і тотального контролю стали частиною звичайного життя».

Тим же часом бізнесмен відзначає, що ця тенденція буде наштовхуватися на колосальний спротив влади по всьому світу.

«Сьогодні вже Китай і Росія заборонили криптовалюту. Але це незворотний процес», — говорить експерт.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Американський бізнесмен Гіві Топчішвілі: У США дуже незадоволені тим, що зараз відбувається в Україні