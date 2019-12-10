Штраф Антимонопольного комітету – це тиск на бізнес. Оператори газорозподільних мереж оприлюднили екстрену заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сума штрафу складає 278 млн грн

Регіональна газова компанія заявила, що Антимонопольний комітет України, не розібравшись в ситуації, виніс поспішне та необґрунтоване рішення оштрафувати операторів ГРМ за приведення газу до стандартних умов при обчисленні обсягів спожитого газу. Сума штрафу - 278 мільйонів гривень.

У компанії зазначають, що в Україні по всьому ланцюгу від газовидобувних свердловин, по маршрутах газотранспортної та газорозподільних систем і до кінцевого споживача при вимірюванні здійснюється приведення обсягів газу до стандартних умов (температура +20С та 760 мм рт.ст.). Підкреслюється, що забороняючи приведення газу до стандартних умов, державні органи та АМКУ порушують принцип єдності вимірювання та дискримінують споживачів, змушуючи одних сплачувати за інших.

Оператори ГРМ нагадали, що приведення газу до стандартних умов передбачене Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газорозподільних систем, Типовим договором розподілу природного газу, Правилами постачання природного газу. Згідно з цим законодавством з 2016 року різниця в обсягах, яка виникає від приведення газу до стандартних умов, була виключена з витрат операторів ГРМ і включена до складу витрат споживачів, що підтверджено відповідними державною та науковою експертизами.

РГК розцінює такі дії АМКУ як кричущий прояв тиску чиновників на бізнес. «Рішення АМКУ наносить шкоду всій газовій галузі та унеможливлює впровадження євпропейских правил функціонування газового ринку, отже буде оскаржене у законний спосіб», - зазначають у компанії.