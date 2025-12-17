Головна Гроші Особисті фінанси
Податок на відбудову? Заступниця міністра Кулеби спровокувала гучний скандал

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Податок на відбудову? Заступниця міністра Кулеби спровокувала гучний скандал
За словами Шмигаля, відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років
Мінрозвитку та Рада заперечили запровадження нових зборів

В Україні не планують запроваджувати окремий податок на відбудову країни після завершення війни. Про це заявили як у Міністерстві розвитку громад і територій, так і в парламенті після резонансу навколо можливого створення спеціального збору, пише «Главком».

Раніше заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум в інтерв’ю Forbes повідомила, що уряд працює над ідеєю створення Фонду відбудови України, і в теорії одним із джерел його наповнення після війни міг би стати спеціальний податок – за прикладом досвіду Японії. Водночас вона наголошувала, що до завершення бойових дій запровадження будь-яких нових податків не розглядається.

За словами Шкрум, потреба у фонді пов’язана з масштабами руйнувань та тим, що значна частина міжнародної допомоги надається у формі кредитів, які згодом доведеться повертати.

Після публікації на це відреагував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який категорично заперечив можливість нового податку.

«Ні, в жодному разі ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення», – наголосив він.

За словами Гетманцева, фінансування відбудови має здійснюватися за рахунок детінізації економіки, міжнародної допомоги, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, а також репарацій від Росії.

«Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені кошти партнерів, інвестиції та репараційні гроші від РФ. Крапка», – написав депутат, зазначивши, що говорить це як секретар Ради з відновлення.

Згодом Альона Шкрум також уточнила свою позицію, заявивши, що Міністерство розвитку не планує і не розглядало запровадження податку на відбудову.
«Жодного податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома», – підкреслила вона. За її словами, всі податкові надходження наразі спрямовуються на оборону та безпеку країни, а фінансувати відновлення України мають донори та країна-агресор.

У Мінрозвитку наголосили, що відомство працює над залученням грантового та пільгового фінансування, а також над створенням спеціального Фонду відновлення, який дозволить швидше акумулювати кошти та забезпечити прозоре їх використання – до моменту, коли стане можливим отримання репарацій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України. 

Як повідомлялось, відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років. 

