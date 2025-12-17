Податок на відбудову? Заступниця міністра Кулеби спровокувала гучний скандал

За словами Шмигаля, відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років

Мінрозвитку та Рада заперечили запровадження нових зборів

В Україні не планують запроваджувати окремий податок на відбудову країни після завершення війни. Про це заявили як у Міністерстві розвитку громад і територій, так і в парламенті після резонансу навколо можливого створення спеціального збору, пише «Главком».

Раніше заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум в інтерв’ю Forbes повідомила, що уряд працює над ідеєю створення Фонду відбудови України, і в теорії одним із джерел його наповнення після війни міг би стати спеціальний податок – за прикладом досвіду Японії. Водночас вона наголошувала, що до завершення бойових дій запровадження будь-яких нових податків не розглядається.

За словами Шкрум, потреба у фонді пов’язана з масштабами руйнувань та тим, що значна частина міжнародної допомоги надається у формі кредитів, які згодом доведеться повертати.

Після публікації на це відреагував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який категорично заперечив можливість нового податку.

«Ні, в жодному разі ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення», – наголосив він.

За словами Гетманцева, фінансування відбудови має здійснюватися за рахунок детінізації економіки, міжнародної допомоги, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, а також репарацій від Росії.

«Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені кошти партнерів, інвестиції та репараційні гроші від РФ. Крапка», – написав депутат, зазначивши, що говорить це як секретар Ради з відновлення.

Згодом Альона Шкрум також уточнила свою позицію, заявивши, що Міністерство розвитку не планує і не розглядало запровадження податку на відбудову.

«Жодного податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома», – підкреслила вона. За її словами, всі податкові надходження наразі спрямовуються на оборону та безпеку країни, а фінансувати відновлення України мають донори та країна-агресор.

У Мінрозвитку наголосили, що відомство працює над залученням грантового та пільгового фінансування, а також над створенням спеціального Фонду відновлення, який дозволить швидше акумулювати кошти та забезпечити прозоре їх використання – до моменту, коли стане можливим отримання репарацій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України.

Як повідомлялось, відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років.