Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція запропонували свій план відновлення економіки ЄС



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Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція вважають, що постраждалим країнам треба видавати позики, а не субсидії

З проектом, допомогу найбільш постраждалим країнам пропонується виділяти у формі разових кредитів

Країни Європейського союзу Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція опублікували свій план відновлення постраждалої від коронавірусної кризи економіки ЄС.

Про це повідомляє DW.

Видання пише, що завдання проєкту полягає у створенні спеціального фонду для зміцнення економіки ЄС, термін дії якого повинен бути обмежений двома роками.

Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція вважають, що постраждалим країнам треба видавати позики, а не субсидії, як раніше запропонували канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон.

Згідно з проєктом, допомогу найбільш постраждалим країнам пропонується виділяти у формі разових кредитів.

Але сфери діяльності, на які можуть бути витрачені ці гроші будуть обмежені: на наукові дослідження та інновації, підвищення стійкості охорони здоров’я та забезпечення переходу до «зеленої» економіки.

Канцлер Австрії Себастьян Курц напередодні різко розкритикував концепцію Німеччини і Франції, назвавши її «створенням боргового союзу через чорний хід».

Австрія, Нідерланди, Данія і Швеція виступають проти збільшення бюджету Євросоюзу і загальних боргових зобов’язань, що дозволить, на їхню думку, менш дисциплінованим і більш слабким країнам ЄС отримати вигоду за рахунок своїх більш сильних партнерів.

Згідно з ініціативою Меркель і Макрона, Єврокомісія повинна взяти на фінансовому ринку позики на 540 мільярдів євро під гарантії ЄС і розподілити їх у вигляді субсидій найбільш постраждалим країнам і галузям економіки. Реалізація плану можливе лише за згодою всіх 27 країн Євросоюзу.

За прогнозами Єврокомісії, у 2020 році ВВП єврозони знизиться на рекордні 7,75%, і після цього у 2021 році зросте на 6,25%.

Міністри фінансів єврозони домовилися про умови європейського «інструменту підтримки» по боротьбі з пандемією Covid-19, запропонованого в рамках Європейського механізму стабільності.

Нагадаємо, європейські банкіри дали прогноз щодо відновлення економіки ЄС після кризи.

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