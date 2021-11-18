Банк «Південний» запустив онлайн-продаж іноземних монет

Сьогодні в магазині представлено понад 120 найменувань срібних монет, які доступні для купівлі онлайн

На сайті банку «Південний» запрацював інтернет-магазин, в якому можна онлайн цілодобово і без вихідних придбати різні іноземні монети.

Можна купити онлайн 24/7 монети монетних дворів Польщі, Нової Зеландії та Монетного двору Майєра, повідомляє пресслужба банку.

Для оформлення купівлі необхідно перейти у розділ «Монети та метали», обрати монету, вказати контактні дані та спосіб доставки. Оплата можлива виключно у безготівковій формі.

Завдяки оновленню купити монети зможе кожен охочий з будь-якого куточку країни, незважаючи на наявність в ньому відділення банку «Південний».

«Ми створили магазин монет для зручності клієнтів банку. Раніше на нашому сайті був лише каталог монет, в якому можна було підібрати варіант, що сподобався, та замовити його доставку у відділення. Але, зважаючи на те, що відділення банку «Південний» є не в усіх містах України, не всі бажаючі могли придбати монети. А з технічних причин доставка могла тривати близько двох тижнів. Сьогодні до каталогу додався повноцінний інтернет-магазин, який спростив процес купівлі монет і зробив його доступним для клієнтів у будь-якому куточку країни», – розповіла керівник напрямку «Банківські метали та нумізматична продукція» банку «Південний» Ольга Гаврилова.

Сьогодні в магазині представлено понад 120 найменувань срібних монет, які доступні для купівлі онлайн. В описі присутня вся необхідна інформація: назва, тема, характеристики монети (країна та рік випуску, вид металу, проба, додаткові елементи/вставки, наявність упаковки, капсули та сертифіката).

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