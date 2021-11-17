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    Кабмін виділив двом областям 33 млн на закупівлю медобладнання

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    24,8 млн виділили для Донеччини на додаткову закупівлю 535 кисневих концентраторів - Кабмін виділив двом областям 33 млн на закупівлю медобладнання
    24,8 млн виділили для Донеччини на додаткову закупівлю 535 кисневих концентраторів
    фото з відкритих джерел

    Гроші спрямують на Донеччину та Одещину

    Кабінет міністрів виділив 33 млн грн для Донецької і Одеської областей на закупівлю кисневих концентраторів та на капітальний ремонт і закупівлю обладнання в Ананьївську міську лікарню. Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 17 листопада.

    За його словами, 24,8 млн спрямують для Донеччини на додаткову закупівлю 535 кисневих концентраторів.

    А 8 млн 681 тис грн – для капітального ремонту та закупівлю обладнання в Ананьївську міську лікарню (Подільський район Одеської області).

    Відповідно до документа, який оприлюднив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, зокрема, закуплять чотири апарати ШВЛ за 2,6 млн грн, два холодильники за 14 тис грн та вісім кардіологічних моніторів за 640 тис грн.

    фото: Олексій Гончаренко / Telegram
    фото: Олексій Гончаренко / Telegram

    До слова, СБУ викрила в Києві ще дві групи Covid-аферистів: працювали через телеграм-боти.

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    Теги: медицина гроші ремонт лікарня фінансування уряд Денис Шмигаль
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    Кабмін виділив двом областям 33 млн на закупівлю медобладнання