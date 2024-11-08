Більше, ніж військові «на нулі». Оприлюднено зарплати членів Рахункової палати

Якщо президент підпише ухвалений Радою законопроєкт №10044-д, зарплати у Рахунковій палаті ще зростуть

На запит «Главкома» Рахункова палата оприлюднила розміри заробітних плат своїх членів за січень-жовтень 2024 року. Про це йдеться у статті «Главкома» «Скільки отримують головні ревізори країни. Зарплатна відомість Рахункової палати».

До складу Рахункової палати входить 13 членів. Однак нині їх залишилося лише п’ять, чотирьох Рада призначила наприкінці 2023 року (Ольга Піщанська, Сергій Ключка, Кирило Клименко і Єлизавета Пушко-Цибуляк).

Якщо глянути на перші зарплати новачків Рахункової палати, то вони вже тоді мали достойний вигляд: у січні 2024 року голова Рахункової палати Ольга Піщанська заробила 146 тис. грн, її заступник Сергій Ключка – 128,4 тис. грн, члени Палати Єлизавета Пушко-Цибуляк та Кирило Клименко – 106,6 тис. грн і 91,2 тис. грн, відповідно.

Уже у жовтні зарплата голови перевищила 200 тис. грн. А середня зарплата члена Рахункової за жовтень склала 175 тис. грн.

Окрім цього, кожен із членів Рахункової палати отримує щорічну оплачувану відпустку тривалістю 45 днів. У табличці виплат членів Рахункової, яку має в розпорядженні «Главком», чітко видно, хто і в який місяць відгуляв відпустку. Наприклад, за червень Кирилу Клименку нараховано 441,1 тис. грн. Цього ж місяця його колега Геннадій Пліс отримав 333,4 тис. грн. З них 245,3 тис. грн склали відпускні виплати та матеріальна допомога на оздоровлення.

Разом із тим, якщо президент підпише ухвалений Радою наприкінці жовтня законопроєкт №10044-д, то члени Рахункової палати увійдуть у 2025 рік зі збільшеними зарплатами. Згідно з цим документом, змінюється розрахунок посадових окладів. Наприклад, оклад голови Рахункової палати замість теперішніх 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб складатиме 55. Якщо перевести це у гривні, то нинішні 90,8 тис. грн перетворюються у 166,5 тис. грн.

Покращення торкнеться усіх членів Рахункової палати. Оклад заступника голови підвищиться з 81,7 тис. грн до 151,4 тис. грн; оклад членів – з 75,7 тис. грн до 145,3 тис. грн.

Окрім окладів, буде переглянуто і різноманітні доплати членам Рахункової палати:

доплати за вислугу років складають від 15% посадового окладу (до п’яти років стажу) – до 80%, якщо у людини понад 35 років стажу;

доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці – від 5 до 10% посадового окладу, залежно від секретності інформації;

премії (не більше 30% посадового окладу).

Таким чином, зарплата голови Рахункової палати за новим розрахунком складатиме 366,2 тис. грн (166,5 тис. грн посадовий оклад, 133,2 тис. грн доплата за вислугу років за умови 35 років стажу, 16,6 тис. грн доплата за роботу секретними документами, 49,9 тис. грн премії), простого члена – майже 320 тис. грн.

У розмові з «Главкомом» народний депутат з міжфракційного об’єднання «Розумна політика», а в минулому адвокат Євген Петруняк критикує роботу Рахункової палати. Вона, на думку парламентаря, працює не на повну потужність. До слова, обранець є одним із тих, хто виступає за скасування проголосованих змін до закону про Рахункову палату.

«Мої колеги-депутати цікавилися в ініціаторів законопроєкту №10044-д питанням, з яких резервів буде наповнюватися фонд оплати праці Рахункової палати? Адже у проєкті держбюджету на 2025 рік не закладено коштів на зростання зарплат членам Рахункової палати, за які проголосувала більшість парламенту. Треба враховувати умови, в яких живе нині країна, коли бракує коштів на зарплати військовослужбовцям. І в цей момент Рада підтримує законопроєкт про різке збільшення оплати праці членам Рахункової палати. Якийсь сюр, як на мене, це не на часі», – переконаний політик.

Варто зазначити, що 100 тис. грн за місяць отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях.

Нагадаємо, 30 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість її членів зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти. Відповідний законопроєкт підтримали 240 нардепів, усі правки були підтверджені.

До слова, за чинним законом посадовий оклад голови Рахункової палати становить 30 прожиткових мінімумів, заступника Голови Рахункової палати – 27 прожиткових мінімумів, іншого члена Рахункової палати – 25 прожиткових мінімумів. Тобто, якщо рахувати «голий» оклад голови Рахункової палати, виходячи з прожиткового мінімуму в 3028 грн, то він наразі має складати 90 840 грн