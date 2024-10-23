ЄС остаточно затвердив надання Україні до 35 млрд євро

Позика для України є частиною макрофінансової допомоги, яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року

Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро. Про це повідомляє угорське головування в Раді ЄС.

Схвалення пакета фінансової допомоги Україні відбулося за письмовою процедурою. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Механізм ERA був погоджений лідерами Великої сімки (G7) на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною. Кошти видаватимуться до кінця 2025 року.

Нагадаємо, 22 жовтня Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро. Він буде виплачено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. За ініціативу проголосували 518 депутатів, 56 виступили проти, 61 – утримався.

Цей кредит є частиною макрофінансової допомоги (MFA), яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року. Загалом пакет G7 передбачає до $50 млрд фінансової підтримки для України. Остаточна сума від ЄС може бути меншою, залежно від обсягу кредитів, наданих іншими країнами G7.

Механізм співпраці з Україною щодо кредитів забезпечить використання майбутніх доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, які знаходяться в ЄС, для погашення кредиту. Ці кошти будуть спрямовані на обслуговування та погашення кредитів ЄС та інших партнерів G7. Київ зможе використовувати отримані від ЄС кошти за власним розсудом.

До слова, близько $1,1 млрд від Міжнародного валютного фонду вже надійшли до бюджету України. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.