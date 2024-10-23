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G7 завершує оформлення кредиту для України на $50 млрд: скільки дадуть США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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G7 завершує оформлення кредиту для України на $50 млрд: скільки дадуть США
США нададуть Україні $20 млрд із заморожених російських активів
фото з відкритих джерел

Україна отримає необхідну їй допомогу, «не обтяжуючи американських платників податків»

США і західні союзники готуються надати Україні кредитний пакет у розмірі $50 млрд за рахунок доходів із заморожених активів РФ. Внесок Вашингтона становитиме $20 млрд. Про це повідомляє Білий дім.

Білий дім зазначив, що Україна отримає необхідну їй допомогу, «не обтяжуючи американських платників податків».

«Сьогодні ми оголошуємо, що із зобов'язань G7 у розмірі $50 млрд Сполучені Штати планують надати кредит у розмірі $20 млрд. Решта $30 млрд кредитів надійдуть від наших партнерів із G7, включно з Європейським Союзом, Сполученим Королівством, Канадою та Японією», – заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Також заступник радника наголосив, що «нічого такого раніше не робилося».

«Ніколи раніше багатостороння коаліція не заморожувала активи країни-агресора, а потім не використовувала вартість цих активів для фінансування захисту постраждалої сторони, дотримуючись при цьому верховенства закону і зберігаючи солідарність», – зазначив він.

На саміті лідерів G7 в червні цього року Сполучені Штати запропонували ідею, щоб гарантувати, що Путін заплатить за шкоду, яку він завдав Україні, взявши на себе зобов'язання надати Україні кредити на суму $50 млрд. Зазначається, що США нададуть щонайменше $10 млрд у вигляді економічної підтримки. Світовий банк нещодавно створив так званий фонд фінансового посередництва для України, через який США спрямовуватимуть кошти американського кредиту на економічну підтримку України.

«Сполучені Штати також сподіваються надати до $10 млрд з нашого кредиту як військову підтримку США, але наша спроможність зробити це залежить від ухвалення Конгресом заходів до середини грудня щодо певних законодавчих змін, які дадуть нам змогу надавати кредити на військову підтримку в рамках цієї ширшої ініціативи G7», – сказав він.

Однак посадовець запевнив, що в будь-якому разі, США нададуть $20 млрд як підтримку України в рамках цих зусиль, незалежно від того, чи буде ця підтримка розділена між економічною та військовою, чи надана повністю через економічну допомогу.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро. Цей кредит є частиною макрофінансової допомоги (MFA), яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року. Загалом пакет G7 передбачає до $50 млрд фінансової підтримки для України. Остаточна сума від ЄС може бути меншою, залежно від обсягу кредитів, наданих іншими країнами G7.

Механізм співпраці з Україною щодо кредитів забезпечить використання майбутніх доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, які знаходяться в ЄС, для погашення кредиту. Ці кошти будуть спрямовані на обслуговування та погашення кредитів ЄС та інших партнерів G7. Київ зможе використовувати отримані від ЄС кошти за власним розсудом.

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Теги: росія США санкції гроші Велика сімка фінансування

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