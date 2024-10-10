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Перекопали ландшафтний заказник «Деснянські луки»: колишні чиновники підуть під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Перекопали ландшафтний заказник «Деснянські луки»: колишні чиновники підуть під суд
У період з жовтня 2022 року до березня 2023 року територію заказника було перекопано
фото: Київська міська прокуратура

Сума завданих збитків державі, за даними прокуратури, становить понад 2,6 млн грн

У Києві під суд підуть двоє колишніх керівників комунального підприємства. Вони завдали збитків державі на кілька мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як зазначається, керівник одного з комунальних підприємств міста без дозволу на землю, яка є частиною ландшафтного заказника «Деснянські Луки», доручив директору структурного підрозділу КП укласти договір із підприємством на облаштування насосної станції на цій території.

Перекопали ландшафтний заказник «Деснянські луки»: колишні чиновники підуть під суд фото 1

Як наслідок, у період з жовтня 2022 року до березня 2023 року територію заказника перекопали. Під час будівельних робіт було знято родючий шар ґрунту площею 1,38 га. Сума завданих збитків державі, за даними прокуратури, становить понад 2,6 млн грн.

Наразі Деснянською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт щодо цих двох фігурантів щодо умисного пошкодження об’єкту природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки, а також у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.

Перекопали ландшафтний заказник «Деснянські луки»: колишні чиновники підуть під суд фото 2

Правоохоронці також зазначили, що кримінальне провадження за звинуваченням колишнього керівника ПрАТ «АК «Київводоканал» у розкраданні 64 млн. грн, виділених на «передислокацію» плавучої насосної станції, яку нібито планували облаштувати на цій ділянці, вже слухається у Печерському суді Києва.

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Раніше повідомлялося, що співробітники правоохоронних органів викрили масштабну корупційну схему в державному підприємстві «Виробниче об’єднання «Київприлад». Директор підприємства, його радник та помічник були затримані під час отримання хабара у розмірі майже 150 тис. грн

Теги: Київводоканал радник гроші шахрайство

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