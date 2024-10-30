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Рада вдвічі збільшила зарплати у Рахунковій палаті, новий склад якої обиратимуть міжнародні експерти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада вдвічі збільшила зарплати у Рахунковій палаті, новий склад якої обиратимуть міжнародні експерти
Посадові оклади відповідних працівників Рахункової палати та її апарату з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2
фото: Андрій Товстиженко, DT.UA

Посадовий оклад голови Рахункової палати вже буде складати не 30 прожиткових мінімумів, як зараз, а 55

За нині чинним законом посадовий оклад голови Рахункової палати становить 30 прожиткових мінімумів, заступника Голови Рахункової палати – 27 прожиткових мінімумів, іншого члена Рахункової палати – 25 прожиткових мінімумів. Тобто, якщо рахувати «голий» оклад голови Рахункової палати, виходячи з прожиткового мінімуму в 3028 грн, то він наразі має складати 90 840 грн, повідомляє sud.ua

Втім, за даними дашборду Мінфіну, у червні 2024 року фактична середня зарплата керівництва Рахункової палати склала 238 тисяч грн, у серпні – 206 тисяч, у вересні – 205 тисяч грн.

30 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про реформу Рахункової палати (законопроєкт 10044-д), передбачивши, що її новий склад будуть вибирати з вирішальним голосом іноземних експертів.

При цьому було вирішено майже вдвічі підвищити оклади в Рахунковій палаті. Так, посадовий оклад голови Рахункової палати вже буде складати не 30 прожиткових мінімумів, як зараз, а 55. До того ж, за місцезнаходження у Києві буде застосовано коефіцієнт в 1,2. Тобто, якщо брати до уваги прогнозований в 2025 році «загальний» прожитковий мінімум в 3028 грн, «голий» оклад очільника РП з урахуванням «столичного» коефіцієнта має складати 199 848 грн.

Крім того, новий закон передбачає різні види доплат.

Так, відповідно до прийнятого в цілому законопроєкту 10044-д, заробітна плата членів Рахункової палати, Секретаря Рахункової палати, його заступника, державних аудиторів та радників членів Рахункової палати складається з:

  • посадового окладу;
  • доплати за вислугу років;
  • доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
  • премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу).

Установлюються такі посадові оклади працівників Рахункової палати відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року:

  • голова Рахункової палати – 55 (тобто, 166,5 тисяч грн, якщо виходити з прожиткового мінімуму в 3028 грн без врахування коефіцієнта 1,2 за знаходження в столиці);
  • заступник голови Рахункової палати – 50 (тобто, 151,4 тисяч грн);
  • інший член Рахункової палати – 48 (тобто, 145,3 тисячі грн);
  • секретар Рахункової палати – 40;
  • заступник секретаря Рахункової палати – 36;
  • директор департаменту аудиту, начальник територіального підрозділу Рахункової палати – 35;
  • заступник директора департаменту аудиту, заступник начальника територіального підрозділу Рахункової палати – 32;
  • начальник управління аудиту, державний аудитор І рангу – 30;
  • державний аудитор ІІ рангу – 28;
  • заступник начальника управління аудиту – 27 тощо.

Крім того, посадові оклади відповідних працівників Рахункової палати та її апарату з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2.

Також передбачено, що працівникам Рахункової палати виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 15%, більше 5 років – 20%, більше 10 років – 30%, більше п'ятнадцяти років – 40%, більше 20 років – 50% відсотків, більше 25 років – 60%, більше 30 років – 70%, більше 35 років – 80% посадового окладу.

Працівникам Рахункової палати виплачується щомісячна доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», – 10% посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», – 5% посадового окладу.

Таким чином, звичайний член Рахункової палати без адмінпосади, який працює у столиці отримає 174 412 грн посадового окладу, а якщо має стаж більше 35 років, також доплату 116 275 грн, крім того, він може отримати ще премію у розмірі до 43 603 грн і доплату за роботу з держтаємницею 14,5 тисяч грн. Тобто, загалом – 348 790 грн на місяць.

До того ж, членам Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Секретарю Рахункової палати, його заступнику, державним аудиторам та радникам членів Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

Нагадаємо, 30 жовтня  Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість її членів зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти. Відповідний законопроєкт підтримали 240 нардепів, усі правки були підтверджені.

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Теги: зарплата чиновник Рахункова палата

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