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    Економіка та фінанси

    Bloomberg: у 2019 році найбагатші люди світу збільшили свої статки на 25%

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    <p>Найбільше&nbsp;&ndash; на $36,5 млрд&nbsp;&ndash; розбагатів у 2019-му президент групи компаній&nbsp;Louis Vuitton Mo&euml;t Hennessy Бернар Арно</p> - Bloomberg: у 2019 році найбагатші люди світу збільшили свої статки на 25%

    Найбільше – на $36,5 млрд – розбагатів у 2019-му президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно

    Найбільше в рейтингу американців – 172, їхні статки зросли на $500 млрд

    Статки 500 найбагатших людей світу у 2019 році зросли на $1,2 трлн (приблизно 25%) і сягли $5,9 трлн.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    За даними агентства, найбагатша людина у світі, творець компанії Amazon Джефф Безос утратив цього року майже $9 млрд через розлучення з дружиною Маккензі Безос, однак зберіг перше місце в рейтингу.

    Найбільше – на $36,5 млрд – розбагатів у 2019-му президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Він посів у рейтингу Bloomberg третє місце.

    Наймолодшою володаркою мільярдного статку стала 22-річна американская модель Кайлі Дженнер, яка заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics. За даними Bloomberg, вона продала 51% акцій бренда за $600 млн.

    Найбільше в рейтингу американців – 172, їхні статки зросли на $500 млрд. Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг став багатшим на $27,3 млрд, засновник Microsoft Білл Гейтс – на $22,7 млрд.

    У 2019 році скоротилися доходи тільки у 52 із 500 найбагатших людей із рейтингу, зазначає агентство.

    гроші рейтинг фінанси Білл Гейтс Amazon Microsoft
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