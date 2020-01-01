Bloomberg: у 2019 році найбагатші люди світу збільшили свої статки на 25%



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Найбільше – на $36,5 млрд – розбагатів у 2019-му президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно

Найбільше в рейтингу американців – 172, їхні статки зросли на $500 млрд

Статки 500 найбагатших людей світу у 2019 році зросли на $1,2 трлн (приблизно 25%) і сягли $5,9 трлн.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, найбагатша людина у світі, творець компанії Amazon Джефф Безос утратив цього року майже $9 млрд через розлучення з дружиною Маккензі Безос, однак зберіг перше місце в рейтингу.

Найбільше – на $36,5 млрд – розбагатів у 2019-му президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Він посів у рейтингу Bloomberg третє місце.

Наймолодшою володаркою мільярдного статку стала 22-річна американская модель Кайлі Дженнер, яка заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics. За даними Bloomberg, вона продала 51% акцій бренда за $600 млн.

Найбільше в рейтингу американців – 172, їхні статки зросли на $500 млрд. Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг став багатшим на $27,3 млрд, засновник Microsoft Білл Гейтс – на $22,7 млрд.

У 2019 році скоротилися доходи тільки у 52 із 500 найбагатших людей із рейтингу, зазначає агентство.