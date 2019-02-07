Через зменшення кількості субсидіантів зросли борги населення перед «Дніпропетровськгаз збутом»



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Протягом року кількість субсидіантів на Дніпропетровщині зменшилась на 47%

Заборгованість населення за спожитий природний газ перед ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» станом на 1 січня 2019 року складає майже 2,7 млрд грн. Причинами боргу є зменшення кількості осіб, яким призначені субсидії та подорожчання газу.

Протягом року кількість субсидіантів зменшилась на 47% (на 01.01.2018 р. 540,9 тис., на 01.01.2019 р. – 255,2 тис.).Зменшення сталося не за рахунок покращення матеріального стану клієнтів компанії, а через суворіші правила отримання державної допомоги (лише соціальний норматив на опалення зменшився із 5,5 до 4,5 куб. м).

З 1 січня 2019 р. кількість боржників може збільшитись ще. Для нових субсидіантів змінено порядок отримання допомоги: бюджетні кошти субсидій на особові рахунки споживачів зараховує Ощадбанк. Нова система розрахунків може привести до затримки із таким нарахуванням. У зв’язку з цим в рахунках за газ з`явиться борг. Але це технічна сума, яка буде закрита одразу після перерахування Ощадбанком субсидії.

«Звертаємося до споживачів з проханням знайти можливість розрахуватися за спожитий газ, щоб не допустити відключення газопостачання. Повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання», - розповідає директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

Варто також зазначити, що з 1 травня 2019 року набирають чинності зміни до закону України «Про житлово-комунальні послуги». Нововведення передбачають сплату пені. Її розмір, відповідно до закону, становитиме 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу.