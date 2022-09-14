Боррель запропонує ЄС надати нове фінансування на постачання озброєння Україні

Країни ЄС вже виділили 2,5 млрд євро для допомоги Україні

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель хоче запропонувати державам-членам Європейського Союзу надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні. Про це повідомляє Le Figaro.

«Найближчим часом я запропоную виділити шостий транш з Європейського фонду миру для продовження військової допомоги Україні», – сказав він.

За словами Борреля, країни ЄС вже виділили 2,5 млрд євро із цієї кредитної лінії у вигляді 5 траншів по 500 млн євро.

«Російська армія відступає. Нині не час здаватися. Ми маємо продовжувати нашу військову допомогу та подвоїти наші зусилля», – наголосив дипломат.

Він нагадав, що Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами та не підлягає парламентському контролю.

«Це не фінансування з європейського бюджету», – додав Боррель.

Нагадаємо, Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України. Адміністрація США готує новий пакет оборонної допомоги для України, про який буде повідомлено найближчими днями.

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО.