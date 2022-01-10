Canon почне випускати картриджі для принтерів без важливих запчастин

За допомогою чіпів користувачі отримували повідомлення про те, що запас фарби добігає кінця

Розташовані на кожному картриджі чіпи гарантували його оригінальність

Через глобальний брак напівпровідників, фірма Canon почне випускати картриджі для принтерів без чипів. Про це повідомляє сайт компанії.

Філія компанії в Австралії та Новій Зеландії виступила із заявою, в якій повідомила про зміну порядку виробництва картриджів для принтерів та МФУ. У Canon розповіли, що глобальний брак напівпровідників вдарив по корпорації і змусив запустити виробництво витратних матеріалів без спеціальних чіпів. Розташовані на кожному картриджі чіпи гарантували його оригінальність. Також за допомогою них користувачі отримували повідомлення про те, що запас фарби добігає кінця.

«Canon почала виробляти тонер-картриджі без чіпа», – йдеться у заяві. У компанії зазначили, що це тимчасовий захід та виробництво звичайних картриджів відновиться після закінчення дефіциту.

Представники Canon відзначили, що відсутність чіпа практично не вплине на функціональність обладнання. Проте користувачі повинні особисто контролювати ресурс кожного картриджа. Постачання витратних матеріалів без чіпа почнуться в Австралії та Новій Зеландії наприкінці лютого.

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