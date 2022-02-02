У березні пенсії суттєво виростуть: хто залишиться без доплат

В Україні проведуть масштабне підвищення пенсійних виплат, але не для всіх

В Україні з 1 березня розрахунковий розмір пенсії збільшиться на 14%. У середньому – це 500 грн, при цьому приблизно 4,9 млн пенсіонерів залишаться без індексації.

Підвищувати пенсії не будуть тим, хто має значні надбавки за стаж понад норму, чорнобильцям та іншим пільговим категоріям, тим, хто мав маленьку зарплату, невеликий стаж або вийшли на пенсію після 2019-го. Про це пише «Обозреватель».

Як проведуть індексацію

В Україні розрахунковий розмір пенсії у березні 2022-го збільшать на 14%. Потім отриману суму зрівняють із фактичною пенсією. Якщо вона виявиться меншою, підвищення не буде, а якщо більшою, то платитимуть перераховану суму.

Тут важливо враховувати, що розрахунковий (порахували за формулою) та фактичний розмір пенсії – дві різні цифри. У пенсіонера можуть бути доплати за повний стаж за умови досягнення 65-річного віку (тоді пенсія не може бути нижчою за 40% «мінімалки»), крім того, є доплати для пенсіонерів віком від 80 років, за стаж понад норму, за особливі заслуги (наприклад, тим, хто постраждав, ліквідуючи наслідки Чорнобильської катастрофи тощо).

Є ще одна велика група пенсіонерів: це ті, хто не заробив на мінімальну виплату, але отримує прожитковий мінімум. Якщо після підвищення розрахункової пенсії їхня виплата все одно буде меншою за мінімальну, їм продовжать платити той самий прожитковий мінімум.

Хто отримає збільшення?

Індексація стосуватиметься лише тих, хто вийшов на заслужений відпочинок до 2019 року.

Справа в тому, що у решти розмір пенсії ще не встиг «застаріти». Індексація дозволяє «осучаснити» виплату з огляду на зміну розміру зарплат. У формулі розрахунку пенсій обліковується середня за три роки зарплата. В Україні, як і в багатьох інших країнах, заробітні плати стрімко зростають, а інфляція досягає двозначного числа.

Як результат, щороку фактичний розмір пенсії українців знижується, вони можуть дозволити собі менше продуктів та товарів. Щоб усунути таку несправедливість, і запровадили індексацію пенсій.

Нагадаємо, стало відомо, хто отримає 2,5% доплат до пенсії за кожні пів року

До слова, уряд збирається з березня підвищити пенсії і соцвиплати: кому і наскільки.

Також Мінсоцполітики роз'яснило, як збільшаться пенсії з 1 березня.

Як відомо, пенсії українських військових у 2022 році підвищать двічі.

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