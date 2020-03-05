Через нестачу коштів медична академія втратить цінні кадри і кафедри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під загрозою ліквідації опинилися 25 унікальних кафедр

В результаті введення з 1 квітня 2020 року реформи вторинної ланки медичної допомоги система безперервного професійного розвитку лікарів-науковців в Україні опинилася під загрозою. Про це заявив перший проректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України Юрій Вдовиченко на прес-конференції в УНІАН щодо кризової ситуації, яка склалася в підготовці лікарів в Україні.

«Впровадження нових принципів фінансування підвищення кваліфікації лікарів призведе до того, що з 1 квітня Національна медична академія післядипломної освіти не отримає заплановані кошти і не зможе утримувати 369 штатних посад, в тому числі 189 науково-педагогічних фахівців», - переконаний Вдовиченко.

За словами професора, через нестачу фінансування Академії цілком імовірна ліквідація близько 25 унікальних кафедр, в тому числі хірургії серця і магістральних судин, дитячої кардіології, кардіохірургії та інших.

Вдовиченко каже, що колектив Академії вітає призначення колеги Іллі Ємця на посаду міністра охорони здоров'я. І сподівається, що МОЗ нарешті втрутиться в ситуацію і внесе необхідні зміни щодо безперервного професійного розвитку лікарів, щоб не дискредитувати реформи в сфері охорони здоров'я непродуманими і занадто ризикованими заходами.