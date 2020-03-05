На Буковині найближчим часом запровадять карантин у всіх навчальних закладах



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На Буковині введуть карантин у школах, дитсадках і вишах

Карантин на Буковині запровадять у школах, дитсадках і вишах

У Чернівецькій області найближчим часом запровадять карантин у всіх дитсадках, школах і вищих навчальних закладах.

Про це під час брифінгу розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Ми отримали рекомендації від МОЗ і найближчими годинами збираємо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній буде прийнято рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів області», – сказав Сергій Осачук.

Голова Чернівецької ОДА зазначив, що освітні заклади вже відпрацьовують можливість дистанційної роботи.

Раніше міський голова Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що Держпродспоживслужба рекомендує обмежити проведення масових заходів.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі склала 94 752 особи.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус, –сказав 5 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко,