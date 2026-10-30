Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Метінвест» увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії
«Метінвест» продовжує зберігати команду, підтримувати Сили оборони та готуватися до участі у відбудові країни
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» визнали одним із лідерів серед роботодавців металургійної галузі

Групу «Метінвест» визнали одним із найкращих роботодавців України в категорії «Металургія». Відповідний рейтинг презентували NV та Odgers Ukraine. 

Компанії оцінювали за чотирма критеріями: підтримка ветеранів та їхніх родин, утримання й розвиток талантів, різноманітність та інклюзивність, а також допомога працівникам у кризових умовах.

Загалом експерти сформували список із 50 компаній великого бізнесу та п’яти представників середнього бізнесу, які увійшли до переліку найкращих роботодавців країни.

У категорії «Металургія» до числа лідерів разом із «Метінвестом» увійшли «Інтерпайп» і Centravis.

У рейтингу зазначається, що український ринок праці залишається під значним тиском через мобілізацію, виїзд працівників за кордон, а також регулярні російські атаки на виробничі майданчики, склади та енергетичну інфраструктуру.

Попри це, компанії продовжують адаптувати кадрову політику, утримувати команди та підтримувати співробітників.

Генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков наголосив, що українська металургія зараз перебуває «в лещатах війни та торговельних обмежень з боку ЄС».

За його словами, попри втрати та складні умови роботи, «Метінвест» продовжує зберігати команду, підтримувати Сили оборони та готуватися до участі у відбудові країни.

«Попри всі втрати та виклики, «Метінвест» продовжує бути опорою України та робить усе, щоб зберегти команду, мати можливість підтримувати Сили оборони й відбудовувати країну після перемоги», – зазначив Риженков.

Як відомо, за 2022–2025 роки «Метінвест» інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків.

Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн – на потреби Сил оборони в межах ініціативи «Сталевий Фронт». Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

Читайте також:

Теги: економіка ринок рейтинг завод металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Підмосков'ї стався вибух на важливому для армії РФ заводі
Вибух у Підмосков'ї. На заводі, пов'язаному з виробництвом зброї, є загиблі
1 жовтня, 20:09
Трамп звинуватив Україну і демократів у зростанні цін на бензин
Не лише Україна. Трамп знайшов «винних» у подорожчанні бензину в США
5 жовтня, 20:27
Масштабна пожежа на заводі
У Росії уражено унікальний станкобудівний завод і датацентр «Яндекса»
8 жовтня, 03:00
Прем'єр Естонії закликав посилити удари по російських НПЗ
«Російські НПЗ мають перетворитися на руїни». Прем'єр Естонії звернувся до ЄС
10 жовтня, 14:58
Зеленський відреагував на претензії Трампа щодо ударів по РФ
Зеленський відповів Трампу на вимогу припинити удари по НПЗ Росії
11 жовтня, 12:29
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
1 жовтня, 16:57
Обладнання ОПЗ перебуває у робочому стані
Більший за Монако, дешевший за свої борги. Одеський припортовий – головна інтрига приватизації-2026 Бізнес
15 жовтня, 10:25
Пожежа на нафтоналивному терміналі Новошахтинського НПЗ у Ростові-на-Дону
У Росії знову спалахнув термінал Новошахтинського НПЗ
14 жовтня, 01:20
Наталуха: Тепер наше завдання – передбачити майбутнє ОПЗ
Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
19 жовтня, 03:03

Економіка

Молдова вперше закупила газ в України
Молдова вперше закупила газ в України
Чи вистачить грошей на виплати військовим: заява Корецького
Чи вистачить грошей на виплати військовим: заява Корецького
«Метінвест» увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії
«Метінвест» увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії
Уряд виділив майже 939 млн грн на нові електростанції на заході України
Уряд виділив майже 939 млн грн на нові електростанції на заході України
Нацбанк підвищив облікову ставку: що це означає
Нацбанк підвищив облікову ставку: що це означає
ДТЕК повідомив про надлишок електроенергії в Україні, назвавши причину
ДТЕК повідомив про надлишок електроенергії в Україні, назвавши причину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
103K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua