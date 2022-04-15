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    Події в Україні

    Опублікований графік евакуаційних поїздів на сьогодні

    Потяги вирушать до Дніпра, Львова, Чопа, Харкова, Запоріжжя та Івано-Франківська - Опублікований графік евакуаційних поїздів на сьогодні
    Потяги вирушать до Дніпра, Львова, Чопа, Харкова, Запоріжжя та Івано-Франківська
    фото: Укрзалізниця

    15 квітня буде шість евакуаційних рейсів

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 15 квітня. Про це повідомляється на сайті перевізника.

    Евакуаційні поїзди на 15 квітня:

    • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
    • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

    Також «Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська і Лозової. Сьогодні буде тривати евакуація зі сходу.

    Як повідомлялося, усіх цивільних, насамперед громадян із дітьми, закликають максимально оперативно залишити території, суміжні з зоною бойових дій.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала 15 пристроїв Starlink.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia
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    Опублікований графік евакуаційних поїздів на сьогодні