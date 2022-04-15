Опублікований графік евакуаційних поїздів на сьогодні
Потяги вирушать до Дніпра, Львова, Чопа, Харкова, Запоріжжя та Івано-Франківська
фото: Укрзалізниця
15 квітня буде шість евакуаційних рейсів
«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 15 квітня. Про це повідомляється на сайті перевізника.
Евакуаційні поїзди на 15 квітня:
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Також «Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська і Лозової. Сьогодні буде тривати евакуація зі сходу.
Як повідомлялося, усіх цивільних, насамперед громадян із дітьми, закликають максимально оперативно залишити території, суміжні з зоною бойових дій.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала 15 пристроїв Starlink.
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