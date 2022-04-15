Опублікований графік евакуаційних поїздів на сьогодні

Потяги вирушать до Дніпра, Львова, Чопа, Харкова, Запоріжжя та Івано-Франківська

15 квітня буде шість евакуаційних рейсів

«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 15 квітня. Про це повідомляється на сайті перевізника.

Евакуаційні поїзди на 15 квітня:

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Також «Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська і Лозової. Сьогодні буде тривати евакуація зі сходу.

Як повідомлялося, усіх цивільних, насамперед громадян із дітьми, закликають максимально оперативно залишити території, суміжні з зоною бойових дій.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала 15 пристроїв Starlink.

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