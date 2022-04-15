Скільки часу світ штормитиме від високих цін на продукти: прогноз Мінагрополітики

«Хвиля високих цін буде ще 3-5 років, навіть якщо війна закінчиться завтра»

Протягом кількох років у світі ще буде спостерігатися хвиля високих цін на продукти. Це буде зумовлено бажанням багатьох держав накопичувати резерви. Передусім таке припущення найбільше стосується країн, які завжди купували зерно в України. Про це розповів новий міністр агрополітики Микола Сольський, пише «Українська правда».

Посадовець зазначив, що Україна продовжує продавати зерно в ті ж країни, в які воно постачалося й до 24 лютого. Проте після вторгнення Росії в Україну, розміри нашого експорту зменшилися. Тому, для прикладу, Єгипет уже закупляє зерно в країнах, де воно дорожче.

Окрім цього, обсяги закупівель роблять більшими. Міністр вважає, що це потрібно цій державі для готовності до непередбачуваних ситуацій. Проте таким чином і відбувається «розганяння» цін світового ринку.

«Тобто навіть якби ця історія закінчилася чарівним чином завтра, хвиля високих цін буде ще 3-5 років, поки не вирівняються настрої, і не буде балансу», – підсумував Сольський.

Він пояснив, що при збільшенні попиту, його намагаються нормалізувати збільшенням ціни. І такі думки – не припущення, а одна із закономірностей функціонування світової економіки.

Нагадаємо, 24 березня Рада призначила нового міністра аграрної політики.

Як відомо, ООН прогнозує зростання цін на продукти у світі через війну в Україні.

Читайте також: