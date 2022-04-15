  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Скільки часу світ штормитиме від високих цін на продукти: прогноз Мінагрополітики

    Україна &ndash; один із найбільших експортерів агропродукції на планеті - Скільки часу світ штормитиме від високих цін на продукти: прогноз Мінагрополітики
    Україна – один із найбільших експортерів агропродукції на планеті
    фото з відкритих джерел

    «Хвиля високих цін буде ще 3-5 років, навіть якщо війна закінчиться завтра»

    Протягом кількох років у світі ще буде спостерігатися хвиля високих цін на продукти. Це буде зумовлено бажанням багатьох держав накопичувати резерви. Передусім таке припущення найбільше стосується країн, які завжди купували зерно в України. Про це розповів новий міністр агрополітики Микола Сольський, пише «Українська правда».

    Посадовець зазначив, що Україна продовжує продавати зерно в ті ж країни, в які воно постачалося й до 24 лютого. Проте після вторгнення Росії в Україну, розміри нашого експорту зменшилися. Тому, для прикладу, Єгипет уже закупляє зерно в країнах, де воно дорожче.

    Окрім цього, обсяги закупівель роблять більшими. Міністр вважає, що це потрібно цій державі для готовності до непередбачуваних ситуацій. Проте таким чином і відбувається «розганяння» цін світового ринку.

    «Тобто навіть якби ця історія закінчилася чарівним чином завтра, хвиля високих цін буде ще 3-5 років, поки не вирівняються настрої, і не буде балансу», – підсумував Сольський.

    Він пояснив, що при збільшенні попиту, його намагаються нормалізувати збільшенням ціни. І такі думки – не припущення, а одна із закономірностей функціонування світової економіки.

    Нагадаємо, 24 березня Рада призначила нового міністра аграрної політики.

    Як відомо, ООН прогнозує зростання цін на продукти у світі через війну в Україні.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти історія міністр Єгипет війна продукти ціни зерно Україна окупація Микола Сольський #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки часу світ штормитиме від високих цін на продукти: прогноз Мінагрополітики