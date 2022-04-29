Ще одна країна відмовилася платити росіянам за газ рублями

Чехія заявила, що не буде піддаватися на російський газовий шантаж

Чехія відмовилася платити за російський газ рублями. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала під час брифінгу з очільником польського уряду Матеушем Моравецьким 29 квітня.

«Чехія не збирається піддаватися шантажу Росії», – коротко відповів Фіала на запитання про російський газ та можливості його закупівлі за рублі, а не валюту.

За його словами, ті країни і компанії, які погоджуються на ультиматум Росії, роблять помилку та порушують санкції Євросоюзу.

Фіала також додав, що Чехія та Польща припускають.що Росія шантажуватиме їх через допомогу Україні та може перекрити постачання нафти через відмову платити за неї рублями.

«Чехія і Польща домовилися створити групу для реагування на припинення постачання нафти з Росії», – уточнив очільник чеського уряду.

Нагадаємо, частина країн Євросоюзу піддалися на газовий шантаж Росії та погодилися закуповувати газ за рублі.

Йдеться про Австрію, Німеччину, Словаччину та Угорщину.







