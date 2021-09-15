Чи мають право на пенсії українці за кордоном: виплата залежить від країни проживання

Співробітники Пенсійного фонду порушують права пенсіонерів, якщо припиняють виплату у разі виїзду за кордон

У різних країнах застосовують неоднакові принципи нарахування пенсій

Українці можуть виїхати за кордон на постійне місце проживання і при цьому зберегти за собою право на пенсійні виплати в Україні, яке гарантує закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та регулює постанова Пенсійного фонду №4-5. Про це пише «Українська газета» в Італії.

Залежно від країни проживання для нарахування та виплати пенсій застосовується територіальний або пропорційний принцип.

Відповідно до угод України з Білоруссю, Вірменією, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном, Монголією та Румунією, українцям, які проживають в перерахованих державах, пенсійні виплати здійснює країна проживання. Пенсії нараховують з урахуванням суми страхового стажу, який було отримано в обох країнах.

Якщо українець переїхав до Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Іспанії, Чехії, Словаччини, Португалії або Польщі, застосовується пропорційний принцип пенсійного забезпечення. Пенсію зобов'язуються виплачувати обидві держави, пропорційно страховому стажу, відпрацьованому на території кожної з них окремо.

Раніше законодавством України передбачалося припинення виплати пенсій у разі виїзду українця на ПМП до іншої країни. Положення втратило чинність ще у 2009 році, але співробітники Пенсійного фонду досі припиняють виплати пенсіонерам, які виїжджають за кордон.

Такі дії є протиправними та порушують права пенсіонерів, за відновленням яких потрібно звертатися до суду.

Нагадаємо, названо країни, де найкраще живеться пенсіонерам.

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