Чи реальне енергетичне ембарго? Експерт пояснив, наскільки Європа залежна від Росії

Європа не зможе у найближчій перспективі може запровадити лише нафтове ембарго, бо дуже залежна від російського газу

Ще років 10 тому «Газпром» забезпечував ЄС в «дешевому» газі на 25%. А вже сьогодні ця цифра складає 40%

У найближчій перспективі Європа, імовірно, відмовиться лише від російської нафти. Про це президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрй Мизовець розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Проте в умі тримаймо, що можуть бути «сірі» та «чорні» схеми, за допомогою яких санкції будуть намагатися обійти», – додав Мизовець, коментуючи можливе нафтове ембарго.

Щодо газу, то ситуація значно складніше. Президент Асоціації «Газові трейдери України» нагадав – 10 років тому «Газпром» забезпечував потреби Європи на 25%, тепер же «дешевий газ» із Росії займає 40% європейського ринку.

«Головним противником санкцій, як всі ми знаємо, є Німеччина, де частка імпорту з Росії в газовому постачанні становить 55%, у випадку вугілля – близько 50%, нафти – 35%», – зазначив Мизовець, уточнивши, що власного природного газу німці видобувають зовсім мало. За підсумками 2020 року видобуток природного газу в Німеччині упав на 16%, це складає усього 5% від загальних потреб у країні.

«Тобто ця залежність вибудовувалась роками, і, щоб змінити докорінно ситуацію, потрібно знайти шляхи заміщення «дешевого» російського ресурсу. От вам і відповідь», – підсумував Андрій Мизовець.

Нагадаємо, що «Зелені» у сенаті Франції закликали до повного ембарго на російські газ і нафту.