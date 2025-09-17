Золота лихоманка чи екологічна катастрофа? У Еквадорі вийшли на протест десятки тисяч людей

Десятки тисяч людей протестують проти проєкту шахти в Еквадорі

Проєкт канадської компанії Dundee Precious Metals може вплинути на життєво важливий водний резерв місцевості

Понад 90 тис. людей вийшли на акцію протесту проти золотодобувного проєкту в еквадорському місті Куенка, повідомив мер населеного пункту Крістіан Самора. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Десятки тисяч мешканців та місцевих лідерів у центральній провінції Еквадору Азуай вийшли на вулиці у вівторок, вимагаючи призупинення гірничодобувного проєкту канадської компанії Dundee Precious Metals, який, на їхню думку, вплине на життєво важливий водний резерв.

«Понад 90 тис. висловилися голосно і ясно. Ми вражені реакцією вільного міста, яке захищає землю наших предків», – написав Самора у X.

Протестувальники вважають, що реалізація проєкту з видобутку золота на південний схід від Куенки, населення якого становить 580 тис. осіб, призведе до забруднення водних ресурсів. Самора повідомив, що має намір винести на розгляд регіональної ради пропозицію про оголошення 16 вересня днем ​​захисту води та місцевої екосистеми парамо.

Родовище Лома Ларга розташоване за 30 км від Куенки. Канадська компанія Dundee Precious Metals, якій належить право на її розробку, у липні повідомила, що отримала екологічну ліцензію. Початок будівництва шахти було заплановано на кінець цього року.

Як уточнює Reuters, уряд президента Даніеля Нобоа надав Dundee екологічну ліцензію на початок будівництва золотого рудника Лома Ларга, але через зростання тиску з боку громади міністр енергетики країни у серпні призупинив початок будівельних робіт.

«Ми хочемо, щоб національний уряд скасував екологічну ліцензію», – сказав мер Куенки Крістіан Самора. «Вулиці Куенки галасують... і їм (владі, – «Главком») доведеться нас послухати».

Нагадаємо, вчені знайшли величезне родовище золота в «недослідженому» регіоні Австралії.

Австралійські вчені з Geoscience Australia та CSIRO (Національне науково-дослідне агентство) зробили сенсаційне відкриття: вони ідентифікували величезне родовище золота та інших цінних мінералів у раніше нерозвіданому регіоні Південної Австралії. Це відкриття вважається значним проривом, оскільки воно може призвести до нової «золотої лихоманки» і повністю змінити підхід до пошуку корисних копалин на континенті.