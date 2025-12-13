Головна Країна Суспільство
Жителька Кривого Рогу вирощує вдома найгостріші в світі перці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Жителька Кривого Рогу вирощує вдома найгостріші в світі перці
Зібраний врожай Олена сушить, маринує та перетворює в джеми й готує ферментовані соуси різної гостроти
фото: suspilne.media

У новій великій теплиці Олени Гож, яку звела за грантові кошти, зростає гострий перець 33 сортів

Понад 30 сортів гострих перців вирощує вдома 52-річна бухгалтерка Олена Гож із Кривого Рогу. За словами жінки, в її колекції є пекучі перці із Книги рекордів Гіннеса та менш гострі. Вирощуванням перців вона захопилась два роки тому, нині вона їх в’ялить, готує з них соуси та джеми. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Олена Гож працює бухгалтеркою, однак, за її словами, завжди займалась городиною. Вирощувати ж перці почала два роки тому.

Гострий перець сорту Primotalii, який занесено до Книги рекордів Гінесса
Гострий перець сорту Primotalii, який занесено до Книги рекордів Гінесса
фото: suspilne.media

«Коли син пожартував, а вирости мені перці з Книги рекордів Гіннеса. Я не знала, що це був жарт і я почала вирощувати ці перці», – розповіла жінка.

Спочатку вона висадила п'ять насінин перцю чилі. З них, як зазначила Олена, проросло два кущі, проте урожаю не було. Тоді вона почала вивчати особливості догляду за цією рослиною.

Теплиця, в якій Олена Гож вирощує гострі перці
Теплиця, в якій Олена Гож вирощує гострі перці
фото: suspilne.media

«У 2024 році я вже придбала у фахових вирощувачів, а не так. 19 сортів в тепличці маленькій в мене вийшло. Вони вродили. Почалось кохання до перців, тому що вони незвичайні. Вони мають різний колір, різну форму, різну гостроту», – сказала вона.

Нині у новій великій теплиці Олени, яку звела за грантові кошти, зростає гострий перець 33 сортів.

Гострий перець сорту Habanero red
Гострий перець сорту Habanero red
фото: suspilne.media

«У цьому році я висадила у ґрунт і в маленьку теплицю 700 кущів. Як тільки поставили теплицю, я з ґрунту попересаджувала сюди перці», – зазначила жінка.

Олена називає рік, що минає, експериментальним – адже зараз вона намагається забезпечити в теплиці необхідні температуру, вологість та умови, аби перці родили цілий рік. За її словами, спеціальний фермент, який надає гостроти плодам, є в усій рослині.

Урожай гострих перців, який зібарал Олена Гож
Урожай гострих перців, який зібарал Олена Гож
фото: suspilne.media

«Працювати з перцями слід обережно, обов'язково треба засоби індивідуального захисту, тому що капсаїцин є і в листочках, і у квітах. Найбільше – в ягодах. Якщо їх багато, якщо вони високі, то треба ще в масці, тому що буде все пекти», – пояснює Олена Гож.

Нині майже весь цьогорічний урожай Олена вже зібрала. Кущі, що ростуть у теплиці, багаторічні, тож за місяць має з'явитися новий цвіт, а згодом і плоди.

Гострий перець сорту Sugar Rush Stripey
Гострий перець сорту Sugar Rush Stripey
фото: suspilne.media

«У кожного перцю свій характер. Є такі, що дві-три перчинки отримуєш, а є такі, що 500 грамів збираєш з кущика. А за рахунок цілорічного вирощування, я мрію отримувати по три кілограми з куща», – зазначила жінка.

Зібраний врожай Олена сушить, маринує та перетворює в джеми й готує ферментовані соуси різної гостроти.

Найгостріші перці світу вирощує вдома бухгалтерка з Кривого Рогу

За словами Олени, наступного року вона планує розширюватись та поповнити колекцію гострих перців новими сортами. Вона зазначила: мріє вийти зі своєю продукцією на ринок Азії, а поки частує знайомих та родину.

Нагадаємо, Павло Булгаков вирощує шафран у селі Каленики на Золотоніщині. Раніше протягом шести років робив це у рідній Каховці. Через повномасштабне вторгнення він залишив дім і тепер свою справу почав заново вже на Черкащині. 

Також вирощувати тропічні фрукти в Україні – можливо. Тим паче сучасний клімат цьому сприяє. Так говорить жителька села Яришів на Вінниччині Альона Раку. Десятки сортів цитрусових, інжир, маракую та папаю жінка розпочала розводити понад 20 років тому. Перші живці вона купила на ринку, інші – друзі привезли з-за кордону.

