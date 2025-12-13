Жителька Кривого Рогу вирощує вдома найгостріші в світі перці

У новій великій теплиці Олени Гож, яку звела за грантові кошти, зростає гострий перець 33 сортів

Понад 30 сортів гострих перців вирощує вдома 52-річна бухгалтерка Олена Гож із Кривого Рогу. За словами жінки, в її колекції є пекучі перці із Книги рекордів Гіннеса та менш гострі. Вирощуванням перців вона захопилась два роки тому, нині вона їх в’ялить, готує з них соуси та джеми. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Олена Гож працює бухгалтеркою, однак, за її словами, завжди займалась городиною. Вирощувати ж перці почала два роки тому.

Гострий перець сорту Primotalii, який занесено до Книги рекордів Гінесса фото: suspilne.media

«Коли син пожартував, а вирости мені перці з Книги рекордів Гіннеса. Я не знала, що це був жарт і я почала вирощувати ці перці», – розповіла жінка.

Спочатку вона висадила п'ять насінин перцю чилі. З них, як зазначила Олена, проросло два кущі, проте урожаю не було. Тоді вона почала вивчати особливості догляду за цією рослиною.

Теплиця, в якій Олена Гож вирощує гострі перці фото: suspilne.media

«У 2024 році я вже придбала у фахових вирощувачів, а не так. 19 сортів в тепличці маленькій в мене вийшло. Вони вродили. Почалось кохання до перців, тому що вони незвичайні. Вони мають різний колір, різну форму, різну гостроту», – сказала вона.

Нині у новій великій теплиці Олени, яку звела за грантові кошти, зростає гострий перець 33 сортів.

Гострий перець сорту Habanero red фото: suspilne.media

«У цьому році я висадила у ґрунт і в маленьку теплицю 700 кущів. Як тільки поставили теплицю, я з ґрунту попересаджувала сюди перці», – зазначила жінка.

Олена називає рік, що минає, експериментальним – адже зараз вона намагається забезпечити в теплиці необхідні температуру, вологість та умови, аби перці родили цілий рік. За її словами, спеціальний фермент, який надає гостроти плодам, є в усій рослині.

Урожай гострих перців, який зібарал Олена Гож фото: suspilne.media

«Працювати з перцями слід обережно, обов'язково треба засоби індивідуального захисту, тому що капсаїцин є і в листочках, і у квітах. Найбільше – в ягодах. Якщо їх багато, якщо вони високі, то треба ще в масці, тому що буде все пекти», – пояснює Олена Гож.

Нині майже весь цьогорічний урожай Олена вже зібрала. Кущі, що ростуть у теплиці, багаторічні, тож за місяць має з'явитися новий цвіт, а згодом і плоди.

Гострий перець сорту Sugar Rush Stripey фото: suspilne.media

«У кожного перцю свій характер. Є такі, що дві-три перчинки отримуєш, а є такі, що 500 грамів збираєш з кущика. А за рахунок цілорічного вирощування, я мрію отримувати по три кілограми з куща», – зазначила жінка.

Зібраний врожай Олена сушить, маринує та перетворює в джеми й готує ферментовані соуси різної гостроти.

За словами Олени, наступного року вона планує розширюватись та поповнити колекцію гострих перців новими сортами. Вона зазначила: мріє вийти зі своєю продукцією на ринок Азії, а поки частує знайомих та родину.

