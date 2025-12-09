Головна Гроші Економіка
Аграрії з Одещини не ризикнули вирощувати дорогий овоч

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Аграрії з Одещини не ризикнули вирощувати дорогий овоч
Високі витрати зупинили фермерів від посівів батату
фото: botanichka.ru

Батат потребує спеціального «загоювання» та дорогого обладнання, тому одеська агрофірма відмовилася від його вирощування у 2025 році

Одеська агрофірма «Бонелет» не буде сіяти батат цього року через складність післязбиральної доробки та високі витрати на спеціалізоване сховище. Про це повідомив журнал «Плантатор».

Аліна Сіденко, засновниця ТОВ «Бонелет», пояснила, що минулого року на площі 1 га випробовувалися сорти батату«Київський Помаранч», «Женьшень» і «Лос-Анджелес».

Проте коренеплоди цієї культури потребують спеціального періоду «загоювання» (к’юрингу) при температурі 28°C, що вимагало б додаткових інвестицій у спеціалізоване сховище та обладнання. Через це у 2025 році вирощування батату не було продовжено.

Батат – це коренеплід, який збагачує раціон корисними речовинами і дає енергію. За обсягом вирощування він знаходиться на сьомому місці в світі серед овочів і злакових культур. Зовні батат – щось середнє між картоплею і морквою. Коренеплоди розрізняються за розміром. Форма може бути конусоподібною, довгастою, зігнутою або круглою. Батат жорсткий, але після температурної обробки він стає м'яким, набуває ніжну, кремову текстуру.

Водночас у структурі посівів господарства залишився артишок. Хоча минулого року урожайність становила близько 3 т/га, цього сезону вона знизилася утричі, і причини цього падіння наразі аналізуються.

Для компенсації ризиків «Бонелет» розширив свій сортимент: замість сорту«Імперіал Стар» цього року висаджені нові гібриди іспанської селекції – «Грін Квін», «Мадрігал», «Лорка» і «Тупак».

Нагадаємо, що дедалі більше румунських фермерів відмовляються від вирощування картоплі через зростання витрат. Вартість насіння останніми роками подвоїлася. У середньому по ЄС врожайність становить близько 35 тонн картоплі з гектара. При цьому врожай Румунії минулого року становив близько 14,8 тонни. Засуха та спека ще більше посилили ситуацію.

Ціни на тепличні огірки в Україні досягли найвищого рівня за останні вісім років. За даними аналітиків проєкту EastFruit, оптові ціни на огірки 8 грудня коливаються в межах 100–130 грн/кг (2,37–3,08 дол./кг), що на 10% дорожче, ніж тиждень тому, пише «Главком».

