Ціни на огірки в Україні б’ють восьмирічний рекорд: у чому причина

Ціни на тепличні огірки в Україні досягли найвищого рівня за останні вісім років. За даними аналітиків проєкту EastFruit, оптові ціни на огірки зараз коливаються в межах 100–130 грн/кг (2,37–3,08 дол./кг), що на 10% дорожче, ніж тиждень тому, пише «Главком».

Причина такого різкого подорожчання – значне скорочення пропозиції місцевої продукції через завершення сезону роботи теплиць та стабільно високий попит як від торговельних мереж, так і від гуртових компаній.

Більшість великих тепличних комбінатів уже завершили сезон реалізації огірків, і лише кілька виробників продають невеликі партії, однак їхня собівартість настільки висока, що вони не можуть конкурувати з імпортною продукцією. Водночас імпорт не може повністю покрити потреби ринку, що змушує ціни зростати.

Згідно з прогнозами учасників ринку, ціни на огірки продовжать зростати, адже навіть разом із імпортними поставками пропозиція все ще не відповідає поточному попиту. Зростання ціни вже складає в середньому 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Раніше «Главком» писав, що напередодні свят в Україні очікується підвищення цін на низку продуктів. За словами аналітика «Українського клубу аграрного бізнесу» Максима Гопки, на полицях українських магазинів продовжують зростати ціни на продукти. Така тенденція спостерігається саме холодну пору року, на що впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.

Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін на продукти в Україні – це проблема стабільного електропостачання. Гопка також відзначив окремі позиції продуктів, що продовжують наразі дорожчати. Зокрема підвищення цін на ці продукти пов’язане з особливістю їх виробництва в холодний сезон.