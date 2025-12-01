Головна Гроші Особисті фінанси
Борщовий набір подешевшав у декілька разів: експерт пояснив причину обвалу цін на овочі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Борщовий набір подешевшав у декілька разів: експерт пояснив причину обвалу цін на овочі
Нинішні ціни на овочі нижчі за собівартість
фото: glavcom.ua

Тарас Баштанник: Закупівельні ціни на овочі наразі є катастрофічно низькі

Ціни на овочі в Україні впали до кількарічних мінімумів, наприклад, у супермаркетах морква та цибуля коштують 5–8 грн, а закупівельна ціна для фермерів опустилася до 3–4 грн. Про основні причини «овочевого обвалу» в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

За його словами, головний чинник – різке перевищення пропозиції над попитом. Минулого року овочі були дорогими, тому фермери масово збільшили площі під картоплею, морквою, цибулею та капустою. Водночас нормальних сховищ немає, тож виробники змушені продавати врожай швидко і дешево, аби він не зіпсувався.

«Хтось має сховище на тисячу тонн, а виростив три тисячі. Доводиться продавати бодай за щось. Фактично нинішні ціни – нижчі за собівартість», – пояснює Баштанник.

Дешеві овочі – не аномалія, а звичний дворічний цикл, коли раз на два роки ринок провалюється через перевиробництво. При цьому Україна не може вивезти надлишок за кордон: «Українські овочі нікому не потрібні у великих обсягах. Щодо картоплі – нас навіть не пускають у ЄС. Через статистику, яка до війни показувала нереальні цифри виробництва, європейці думають, що ми їх «засиплемо», – додає експерт.

Раніше «Главком» писав, що в Україні зафіксовано різке падіння цін на ріпчасту цибулю та моркву, причому у столичних супермаркетах вартість опустилася до рівня, якого не було протягом останніх сезонів.

За його прогнозами, ситуація може змінитися лише у другій половині маркетингового сезону – навесні. У березні-квітні ймовірне зростання цін на якісну цибулю, яка зможе долежати до цього часу. Проте обсяги такої продукції обмежені, і результат залежатиме від технологій зберігання, якими володіють господарства.

До слова, через низькі ціни на цибулю окремі господарства Хмельниччини залишають овочі на полі. Як розповіла начальниця відділу промислового виробництва управління розвитку АПК Хмельницької ОВА Ванда Сердюк, окремі господарства, які вирощують овочі, цього року вирішили взагалі не збирати цибулю, адже ціна на неї нижча за собівартість вирощування, тому частину площ просто переорюють, навіть не збираючи врожай.

