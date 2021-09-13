  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Ціна на нафту встановила тижневий максимум

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Також на вартість нафти впливає світова ситуація з ковідом - Ціна на нафту встановила тижневий максимум
    Також на вартість нафти впливає світова ситуація з ковідом
    Фото з відкритих джерел

    Нафта подорожчала через наслідки урагану в США

    У понеділок, 13 вересня, зросли ціни на нафту через побоювання щодо зниження видобутку в США після збитку від урагану «Іда». Як пише Reuters, нафта Brent подорожчала на 0,9%, до 73,59 долара за барель, а нафта марки WTI також додала 1%, до 70,38 долара. Обидва контракти на максимумі з 3 вересня.

    Близько трьох чвертей морського видобутку нафти в Мексиканській затоці США, або близько 1,4 мільйона барелів на день, зупинено з кінця серпня. Нафтопереробники США відновлюються швидше, ніж видобуток нафти через удар урагану «Іда». Більшість із дев'яти нафтопереробних заводів Луїзіани, постраждалих від урагану, були перезапущені або перезапускалися в п'ятницю.

    Royal Dutch Shell, найбільший виробник нафти в Мексиканській затоці США, в четвер скасував деякі експортні вантажі через пошкодження морських об'єктів в результаті урагану Іда, заявивши про те, що втрати енергії триватимуть протягом декількох тижнів.

    Крім впливу «Іда», увага ринку на цьому тижні буде зосереджена на потенційних переглядах прогнозів попиту на нафту з боку організації нафтовидобувних країн (ОПЕК) і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), оскільки число випадків коронавірусу продовжує зростати.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що нафта дорожчатиме. Експерти розповіли, чому.

    Читайте також:
    Теги: нафта США ОПЕК ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ціна на нафту встановила тижневий максимум