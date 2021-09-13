Ціна на нафту встановила тижневий максимум

Також на вартість нафти впливає світова ситуація з ковідом

Нафта подорожчала через наслідки урагану в США

У понеділок, 13 вересня, зросли ціни на нафту через побоювання щодо зниження видобутку в США після збитку від урагану «Іда». Як пише Reuters, нафта Brent подорожчала на 0,9%, до 73,59 долара за барель, а нафта марки WTI також додала 1%, до 70,38 долара. Обидва контракти на максимумі з 3 вересня.

Близько трьох чвертей морського видобутку нафти в Мексиканській затоці США, або близько 1,4 мільйона барелів на день, зупинено з кінця серпня. Нафтопереробники США відновлюються швидше, ніж видобуток нафти через удар урагану «Іда». Більшість із дев'яти нафтопереробних заводів Луїзіани, постраждалих від урагану, були перезапущені або перезапускалися в п'ятницю.

Royal Dutch Shell, найбільший виробник нафти в Мексиканській затоці США, в четвер скасував деякі експортні вантажі через пошкодження морських об'єктів в результаті урагану Іда, заявивши про те, що втрати енергії триватимуть протягом декількох тижнів.

Крім впливу «Іда», увага ринку на цьому тижні буде зосереджена на потенційних переглядах прогнозів попиту на нафту з боку організації нафтовидобувних країн (ОПЕК) і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), оскільки число випадків коронавірусу продовжує зростати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нафта дорожчатиме. Експерти розповіли, чому.

Читайте також: