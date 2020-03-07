  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Ціна золота досягла максимуму за сім років

    • Розсилка
    Значне зростання вартості золота сталося на тлі падіння прибутковості облігацій та через коронавірус - Ціна золота досягла максимуму за сім років
    Значне зростання вартості золота сталося на тлі падіння прибутковості облігацій та через коронавірус

    У певний момент торгів ціна золота 6 березня підскочила до $1690 за унцію - максимуму із січня 2013 року

    Ціна золота досягла піку за останні сім років під час п'ятничних торгів. Значне зростання вартості сталося на тлі падіння прибутковості облігацій, а також побоювань із приводу поширення коронавірусу.

    Про це свідчать дані торгів.

    Спотова ціна золота становить $1681,1 за унцію, що на 0,6% вище від рівня закриття попередньої сесії. У певний момент торгів ціна золота підскочила на 1,1%, до $1690 за унцію - максимуму із січня 2013 року.

    Ціни на платину і паладій також підскочили у зв'язку з тим, що Anglo American Platinum (Amplats), найбільший світовий виробник платини, оголосив форс-мажор із випуску платиноїдів цього року через зупинку рафінувального заводу Anglo Converter Plant, викликаної загрозою вибуху одного з його блоків.

    На спотовому ринку вартість платини становить $905,22 за унцію, але під час торгів ціна металу підскочила на 4,3%, максимально із серпня. Ціна паладію - $2579,8 за унцію.

    Нагадаємо, наприкінці січня золото здорожчало до шестирічного максимуму через коронавірус.

    У лютому ціна золота досягла 1610,5 долара за унцію.

    Читайте більше: 
      економіка ціни фінанси золото дорогоцінні метали коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ