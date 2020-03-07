Ціна золота досягла максимуму за сім років
У певний момент торгів ціна золота 6 березня підскочила до $1690 за унцію - максимуму із січня 2013 року
Ціна золота досягла піку за останні сім років під час п'ятничних торгів. Значне зростання вартості сталося на тлі падіння прибутковості облігацій, а також побоювань із приводу поширення коронавірусу.
Про це свідчать дані торгів.
Спотова ціна золота становить $1681,1 за унцію, що на 0,6% вище від рівня закриття попередньої сесії. У певний момент торгів ціна золота підскочила на 1,1%, до $1690 за унцію - максимуму із січня 2013 року.
Ціни на платину і паладій також підскочили у зв'язку з тим, що Anglo American Platinum (Amplats), найбільший світовий виробник платини, оголосив форс-мажор із випуску платиноїдів цього року через зупинку рафінувального заводу Anglo Converter Plant, викликаної загрозою вибуху одного з його блоків.
На спотовому ринку вартість платини становить $905,22 за унцію, але під час торгів ціна металу підскочила на 4,3%, максимально із серпня. Ціна паладію - $2579,8 за унцію.
Нагадаємо, наприкінці січня золото здорожчало до шестирічного максимуму через коронавірус.
У лютому ціна золота досягла 1610,5 долара за унцію.