Ціна золота досягла максимуму за сім років



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Значне зростання вартості золота сталося на тлі падіння прибутковості облігацій та через коронавірус

У певний момент торгів ціна золота 6 березня підскочила до $1690 за унцію - максимуму із січня 2013 року

Ціна золота досягла піку за останні сім років під час п'ятничних торгів. Значне зростання вартості сталося на тлі падіння прибутковості облігацій, а також побоювань із приводу поширення коронавірусу.

Про це свідчать дані торгів.

Спотова ціна золота становить $1681,1 за унцію, що на 0,6% вище від рівня закриття попередньої сесії. У певний момент торгів ціна золота підскочила на 1,1%, до $1690 за унцію - максимуму із січня 2013 року.

Ціни на платину і паладій також підскочили у зв'язку з тим, що Anglo American Platinum (Amplats), найбільший світовий виробник платини, оголосив форс-мажор із випуску платиноїдів цього року через зупинку рафінувального заводу Anglo Converter Plant, викликаної загрозою вибуху одного з його блоків.

На спотовому ринку вартість платини становить $905,22 за унцію, але під час торгів ціна металу підскочила на 4,3%, максимально із серпня. Ціна паладію - $2579,8 за унцію.

Нагадаємо, наприкінці січня золото здорожчало до шестирічного максимуму через коронавірус.

У лютому ціна золота досягла 1610,5 долара за унцію.