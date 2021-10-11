Стало відомо, чому Україна імпортує курячі яйця з Білорусі

Вперше за роки незалежності власного виробництва не вистачає для потреб споживчого ринку

Україна вперше за роки незалежності у липні–серпні цього року імпортувала курячі яйця з Білорусі. Про це повідомляє agronews.ua із посиланням на виконавчого директора асоціації «Союз птахівників України» Сергія Карпенка.

Фахівець нагадав, що галузь птахівництва збиткова вже два роки, і наслідки цього для ринку кричущі.

«Закрилося понад 30 підприємств із виробництва яєць, понад дев’ять підприємств із виробництва м’яса птиці. За два роки поголів’я скоротилося на 11 млн голів, – зазначив він. – Виробництво м’яса птиці скоротилося на 40 тис. тонн з початку року. Виробництво яєць – на три млрд штук, що становить чверть від обсягу виробництва у 2020 році», – пояснив Карпенко.

За словами експерта, сьогодні вже зрозуміло, що зниження цін на корми, навіть із рекордним цьогорічним урожаєм, не відбудеться.

«Ми бачимо ціни на електроенергію, на газ… Чи є в держави підстави підвищувати рівень оподаткування за таких умов? Зрозуміло, що ні – це лише поглибить кризу», – наголосив він щодо виключення птахівників із переліку платників єдиного податку IV групи, передбаченого законопроєктом № 5600.

Можливості з підвищення цін на внутрішньому та зовнішньому ринках у виробників досить обмежені. Але, за прогнозом Сергія Карпенка, продукція птахівництва неодмінно дорожчатиме.

Водночас очільник профільної асоціації сподівається, що здоровий глузд народних депутатів переможе ітавони не підтримають норму щодо птахівників у проєкті закону № 5600.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко дорожчають яйця, м'ясо та молоко.

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