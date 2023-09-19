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Данія передасть Україні 45 танків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данія передасть Україні 45 танків
фото: mil.in.ua

Для використання танків Leopard українським військовим необхідно пройти додаткову підготовку

Данія погодилася надати Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА та 30 танків Leopard 1. Про це на 15-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» у Німеччині заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, повідомляє TV2.

Зазначається, що ця допомога є частиною підтримки на 5,8 млдр данських крон (близько 830 млн доларів), які країна виділила Україні минулого тижня.

Наразі Данія вже надала Україні 11,2 млрд данських крон (близько $1,6 млдр).

Ідея передачі Україні нових 15 танків Т-72ЕА полягає в тому, що, на відміну від танків Leopard, які Данія вже передала Україні, вони можуть негайно стати частиною українських збройних сил.

При цьому для використання танків Leopard українським військовим необхідно пройти додаткову підготовку, але це не стосується нових танків Т-72ЕА. Лунд Поульсен зазначив, що це танки, до використання яких українці вже звикли.

Нагадаємо, 12 вересня Данія анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в $831 млн. Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

Також повідомлялося, що Данія надасть на відновлення України понад $43 млн.

Теги: Данія українці боєприпаси танки війна

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